Bellreguard obri la votació perquè els veïns trien els projectes en els que s'invertiran 36.500 euros

El veïnat de Bellreguard major de setze anys vota fins al divendres quins dels 10 projectes validats pel Consell de Participació Ciutadana s'executaran amb els 36.500 euros dels pressupostos participatius del 2018. La partida ha experimentat un increment del 80% respecte a l'any anterior i ha rebut 93 propostes, nou més que en la primera experiència. L'alcalde, Àlex Ruiz, va assegurar ahir, a través d'un comunicat que «a Bellreguard hem iniciat el camí perquè siga la ciutadania la que marque les prioritats al govern i passem de la democràcia cada quatre anys a la del dia a dia».

El 30 d'abril passat, el Consell de Participació Ciutadana va seleccionar una sèrie de propostes atenent criteris de perspectiva global de municipi, equilibri territorial i sectorial, nombre de població beneficada, impacte sobre la comunitat o els grups més vulnerables, gènere, termes socials i ambientals o facilitat d'execució i han passat a votació aquelles que han superat la segona revisió tècnica, segons expliquen des de l'Executiu bellreguardí.

Així, es podrà tirar entre la retirada i reubicació dels fanals al carrer del Rei En Jaume per 4.000 euros, millora de les instal·lacions esportives al carrer Belló i la pista poliesportiva per 6.000 euros, el condicionament de la plaça de la Valldigna i instal·lació d'un parc caní a la platja per 20.000 euros, un parc de cal·listènia de 20.000, un banc d'ordinadors portàtils de 6.000 euros, el condicionament de l'Espai Participa a les Escoles Velles per 21.000, un jardí botànic al parc Joan Pellicer de 3.000, un rocòdrom i l'ampliació de la zona d'skate per 20.000, el cobriment de les grades del camp de futbol per 6.000 euros o el de la plaça del Tirant per 15.000.

Els electors hauran d'ordenar tres de les deu propostes finals i, en funció del cost de les prioritzades, se'n faran més o menys, encara que l'any passat el govern municipal va executar algunes de les que no havien entrat en els 20.000 euros amb què es comptaven. Bellreguard és dels primers municipis que aplica els pressupostos participatius en tota la seua extensió, ja que són els veïns els que proposen els projectes des del principi.