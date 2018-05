experiències sonores a la mediterrània

Escoltar a Rodion Zamuruev i el Victoria Ensemble és una experiència musical. No sabem si ressaltar el seu virtuosisme, el poder de comunicació o la sensibilitat de les seues interpretacions. Després d'escoltar Paganini (la coneguda Campanella) i Sarasate, Rodion muta cap a la músic americana de la mà de Gershwin, en arranjament d'un també excel-lent violinista rus que va estar a Pro Musica ja fa uns anys, Igor Frolov.

Després tot un seguit de música russa es desgranava en interpretacions tan inverosímils com creatives, de Txaikovsky a Stravinsky passant per Mussorsky i, davant un públic entregat, es van acomiadar amb Oblivion, de Piazzolla, un sabor rioplatense en un programa de música russa cuinat per artistes russos.

Amb aquest meravellosa experiència sonora acaba una temporada singular baix la marca de Gandia Capital Cultural, però des de Pro Música es continua treballant per tal de mantenir el nivell artístic que una ciutat amb la història, tradició i present de Gandia es mereix.

És moment d'agrair a les més de 1.500 persones que han gaudit els events musicals organitzats per Pro Música, a les institucions i entitats que ajuden i patrocinen els concerts i als socis de Pro Música, que amb la seua iniciativa, ja fa 23 anys, va fer realitat que Gandia es consolidara com un punt de referència musical per tot arreu. No debades el Victoria Ensemble va vindre a Gandia al sendemà d'actuar al Palau de la Música Catalana.

Per a la propera temporada està previst que ens visite directament des de Viena el Worfle-Ensemble i el duo Stoica (Amsterdam), que actua amb un stradivarius. Noves experiències musicals en tornar de l'estiu!