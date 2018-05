Fracaso tras fracaso en un proyecto que ronda desde hace 30 años

? Nadie sabe si, esta vez sí, los representantes de las administraciones han conseguido desbloquear el proyecto de habilitar la vía verde del Serpis. Lo que sí se sabe es que todos los intentos anteriores, cuyo número se acerca al infinito, han fracasado.

Desde hace cerca de treinta años la Generalitat y los ayuntamientos afectados no han sabido dar respuesta no solo a asociaciones y colectivos ecologistas, excursionistas y deportistas que no comprenden por qué no se ha adecuado este bello itinerario natural entre Alcoi y Gandia, sino también a especialistas en desarrollo económico y territorial, que consideran que disponer de un itinerario apto para disfrutarse permitiría revitalizar la actividad en pequeñas localidades, algunas de las cuales han perdido mucha población, y también en los núcleos turísticos, como es el caso de Gandia.