Los diez vídeos más vistos en 2016 que debes volver a ver

Si hay vídeos que han sumado reproducciones a lo largo del año 2016, esos son los que vienen a continuación. Los diez vídeos de este periódico que más han llamado la atención son éstos:

1. Se hunde en directo en el agua encima de su coche. El vídeo de una joven llamada Sari corrió como la pólvora. La mujer se despistó y se metió de lleno con su vehículo en una riera de Sagunt. Una cámara de televisión la grabó mientras esperaba en el techo de su coche a los bomberos, quienes llegaron hasta ella andando.

2. El temporal en Finestrat se cobra la vida de un hombre. El grupo de rescate del Consorcio de Bombero localizó en el mar, ya en La Vila, el cadáver de la víctima, quien falleció intentando rescatar su coche, atrapado por las aguas.

3. El 'asesino de Císcar' mata a dos hermanos en Valencia. La habitación donde encontraron los dos cuerpos estaba llena de ambientadores para camuflar el olor.

4. El incendio de Artana, desde dentro. Este fuego es el más grave ocurrido en la provincia desde 2012. Medio Ambiente informó de que las llaman calcinaron más de 1.600 hectáreas de superficie forestal de la Serra de Espadà.

5. Gloria Gaynor, con los alumnos del CEIP Luis Vives de Valencia. La reina de la música disco cantó con los niños su mítico 'I will survive'. Aunque, como se ve en el vídeo, no fue el único tema que sonó en el centro ese día.

6. Los payasos diabólicos llegan a Valencia. Inspirado por el fenómeno de los payasos terroríficos de Estados Unidos, alguien disfrazado se dedicó a vagar por las principales calles de Valencia con esa guisa, asustar a los viandantes y, por si fuera poco, a colgar fotos de su periplo por la ciudad.

7. Espectacular tornado en la costa de Sueca. La fuerte tormenta que sacudio la comarca de la Ribera a finales de noviembre causó esta manga marina que se dejó ver ante el litoral suecano, el Perelló y Mareny de Barraquetes.

8. Muere Rita Barberá. La exalcaldesa de Valencia murió de forma inesperada de un infarto en un hotel de Madrid, a un paso del Congreso de los Diputados. 48 horas antes del suceso se le preguntaba en el Supremo sobre las presuntas actividades ilegales que le arrinconaron ante la justicia y que ahora quedan en el aire.

9. Las Fallas son Patrimonio de la Humanidad. Miles de valencianos celebraron la declaración de la Unesco con un monumento levantado 'al tombe' delante de las Torres de Serranos.

10. "Me he alquilado una banda para mí solo". Un joven de Alfarrasí contrató a una banda para él solo y se paseó por el municipio ocn los músicos tocando detrás de él. "No sé qué hacer con tanto dinero", exclamó.