Pau Donés anuncia que vuelve a padecer cáncer

Pau Donés, cantante de ´Jarabe de Palo´, ha indicado, a través de su blog, que se le ha detectado un tumor en el abdomen, un año después de recuperarse con éxito de un tumor en el colon. El artista ha señalado que la enfermedad no detendrá sus planes para 2017, año en el que la banda tiene previsto volver a los escenarios.

El músico ha señalado que, tras consultarlo con su oncóloga, a quien llama con cariño ´la jefa´, ha decidido continuar con sus planes. "Le dije que tenía un plan y el cangrejo no me lo iba a joder. La jefa me dijo que ni se me ocurriera dejar mis planes de lado. Que a por ello, con cangrejo o sin cangrejo, con quimioterapia o sin ella".

"Llevaba un año y medio en casa, un año y medio estupendo, pero después de darle muchas vueltas, llegué a la conclusión de que no iba a dejar que el cangrejo me volviera a apartar de la música. Me daba igual. Pasara lo que pasara, dijeran lo que dijeran, en 2017 Jarabe volvía a los escenarios", ha informado el músico.