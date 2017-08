Manuel Carrasco dedica una canción a Gandia

Las cerca de 8.000 almas que asistieron al concierto que ofreció anoche Manuel Carrasco en el puerto de Gandia enloquecieron cuando el andaluz se arrancó a cantar un tema dedicado a la ciudad.

Acompañado de su guitarra, el artista de Isla Cristina (Huelva) le cantó a la playa del Auir, al castillo de Bayren, al Palacio Ducal y hasta a la fideuà.

La letra de la canción es la siguiente:

Por la costa de Levante. Gandia, sol y gentío. Remanso para el visitante de Madrid, de todas partes... ¡la fiesta de los sentidos!

Junto a la calle Mayor, la colegiata se asoma. Voy a esperarte en la plaza, nos iremos de tres tapas y que envidien las palomas.

Un paseo por su Historia. Por el Palacio Ducal . Es el castillo de Bayren , que asoma por la marjal. Alquería y sus lagunas. Paseo, torreón y muralla. Jardines de la Marquesa. Que la gente venga y vea. En Gandia no hay solo playa.

Y el recuerdo no se borra. Y el recuerdo no se borra... A las cinco para decirme: 'quedamos en La Amorosa.'

El fuego está todo el año. Los corazones ardiendo. Los falleros que no fallan a la cita de su falla donde cumplirán sus sueños.

En el Grao respirando, en los Tinglaos del Puerto los pescadores ya preparan la fideuà que inventaran. Como la de aquí ni en sueños... Como la de aquí ni en sueños.

La luz del Mediterráneo. El azahar de vuelta a casa. Y cuando sopla el Garbí... el mundo de tu playa.

Al Auir que no le roben todo su encanto natural. Ese el rincón que prefiero para decirte que te quiero. ¡Gandia de sol, de sal!

Gandia de sol, de sal...

Y como un 'pixaví' siempre estoy dispuesto. ¡Que no acabe la noche! ¡Que no acabe el concierto!