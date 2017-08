Muchas son las políticas en favor de la conciliación laboral y personal que se están promoviendo desde hace años en la sociedad española. Muchos son los esfuerzos por educar en la igualdad de tareas y responsabilidades familiares€ pero cuando se les pregunta a los más pequeños de la casa quién se ocupa de las tareas domésticas, más de la mitad responde que es mamá quien se encarga de ellas. Y eso, a pesar de que la gran mayoría de los encuestados dice que ambos progenitores trabajan fuera de casa.

Afortunadamente, algo sí estarán cambiando las cosas pues en 4 de cada 10 hogares de la Comunitat Valenciana las tareas domésticas parecen estar repartidas entre padre y madre por igual€ según los más pequeños.

Un año más, Adecco, líder en Recursos Humanos, ha querido conocer la opinión de los más jóvenes de la casa sobre cómo ven el mercado de trabajo y cómo creen que será su futuro en materia laboral. En la XIII Encuesta Adecco ¿Qué quieres ser de mayor?, casi 2.000 niños y niñas españoles de entre 4 y 16 años (140 de ellos procedentes de la Comunitat Valenciana) han dado su veredicto sobre el panorama nacional -e internacional- y han desvelado qué profesiones tendrán más futuro y quiénes serían sus jefes ideales.

Las profesiones de siempre€ ¿o no?

Si sirviese como bola de cristal la pregunta que da título a esta encuesta desde hace 13 años, el panorama laboral no habría cambiado notablemente en más de una década. Futbolistas y policías, ellos, y profesoras y médicos, ellas, serían las profesiones más demandadas año tras año. Aunque, como ya apuntábamos el verano pasado, las nuevas tecnologías están dejando su impronta en estas profesiones y la de youtuber ya es la segunda más deseada por los chicos valencianos.

Viendo el global, existen grandes diferencias entre niños y niñas en la autonomía. Por ejemplo, la mayoría de ellos (27,8 %) querría tener una profesión vinculada al deporte (futbolistas, pilotos de carreras -ya sean motos o coches-, tenistas, boxeadores), a las fuerzas del orden y la seguridad nacional (22,2 %), al mundo de los animales (9,4 %) y hay un 8,3 % que se decanta por "nuevas profesiones" como youtuber, probador o diseñador de videojuegos, diseñador de robots, probador de viajes de lujo€

Ellas en cambio prefieren profesiones del mundo sanitario (34,8 %), de la educación (21,7 %), profesiones vinculadas a la belleza y la moda (17,4 %), y profesiones relacionadas con el mundo artístico (13,1 %).

Este año, la profesión de futbolista para los niños valencianos recupera el liderazgo como la más deseada (19,4 %), tras años a la cabeza del ranking y solo uno (el pasado) en el que cedió el trono a la de policía, que pasa a ser tercera (9,5 %). Entremedias se coloca la opción de aquellos que el día de mañana quieren ser youtubers (11,1 %), una profesión que surgió hace pocos años y que ya es la segunda más querida por los niños de la Comunitat Valenciana.

Al cuarto lugar queda el perfil de bombero, que baja un puesto, seguido de los de veterinario, guardia civil, profesor, informático, médico y actor (se cuela en el top 10).

Ellas, por primera vez en 13 años de encuesta quieren ser médicos, así elegido por 1 de cada 5 encuestadas en la Comunitat Valenciana (durante años ha sido la segunda profesión más votada). A continuación, quieren ser profesoras (16,7 %); enfermeras (12,5 %); estilistas (8,9 %) y fisioterapeutas (con un 8,4 % de votos femeninos).

Otras profesiones que atraen a las niñas valencianas son las de cantante, diseñadora de moda, fotógrafa, youtuber y actriz.

Además de estas profesiones, hay otras que harían las delicias de los más jóvenes de la casa: ser espía, trabajar en el área de la policía científica como criminólogos o CSI, ser inventores, blogueros, buscadores de tesoros, criadores de rapaces, skaters o tatuadores. También hay un niño de 4 años que quiere ser pizzero para poder "llevar pizzas en mi moto" o una de 13 años que el día de mañana quiere ser feliz.

En lo que sí están de acuerdo niños y niñas es en lo que no quieren ser el día de mañana. Un año más, ambos sexos afirman que no quieren ser políticos (30,4 % ellas; 27,8 % ellos), seguido de los que no quieren ser barrenderos (17,4 % las niñas; 33,2 % los niños).

En la tercera plaza ya hay diferencias pues ellas no quieren ser médicos (13 %), ni policías (9,7 %) o bomberas (6,4 %) mientras que ellos descartan dedicarse a cualquier otra profesión que no sea la que les gustaría (8,3 %), a ser pescadero (5,6 %) o a ser profesor (4,9 %).

Otras profesiones a las que no les gustaría dedicarse los jóvenes valencianos son forenses, limpiadores de casas, alcaldes, conductores de ambulancia, ladrones o tener que dedicarse a probar helados.

Las tareas de casa, para mamá

Este año, desde Adecco se ha querido preguntar a los más pequeños quién es la persona que se encarga de las responsabilidades en el hogar de manera habitual. Y la mayoría de los encuestados en la Comunitat Valenciana (el 52,5 %) reconoce que las tareas de casa siguen siendo principalmente responsabilidad de mamá. Y esto es así a pesar de que ambos progenitores están trabajando prácticamente en igual proporción.

En un 42,4 % de los hogares valencianos parece que sí ha calado la idea de las responsabilidades domésticas compartidas y los peques afirman que en casa trabajan por igual padre y madre.

Solo un 1,7 % de los encuestados declara que sea papá quien se ocupa mayoritariamente de las labores domésticas y el resto de los consultados habla de otros familiares como abuelos o tíos, o sencillamente no saben qué contestar.

Pero conciliar no solo hace referencia a las labores domésticas y su reparto. También tiene que ver con la jornada de trabajo y su duración. Preguntados por la opción de disfrutar de una jornada continua o más acorde al modelo europeo o tener una jornada partida y salir a partir de las 18:00 horas, los chicos y chicas valencianos parecen tenerlo claro y las opciones se reparten prácticamente en claras preferencias.

Así, un 67,8 % de los jóvenes querría tener una jornada partida el día de mañana y continuar con el horario laboral predominante en el mercado español. Pero otro 30,5 % preferiría tener una jornada continua que implique madrugar un poco más pero "poder marcharse a comer a casa y luego tener la tarde para mis cosas".

Otro 1,7 % no sabe aún qué opción es mejor porque depende del trabajo que tengan que hacer o de las horas que abarque la jornada continua y hay quien cree que lo mejor sería ni una cosa ni la otra: "preferiría no trabajar".

Deportistas y cantantes, los mejores jefes

Que la figura del jefe es importante para los trabajadores es algo que todos tenemos muy claro. Los niños también. Es por ello que, preguntados por qué persona les gustaría que fuese su jefe el día de mañana, referentes populares llegan a su mente. Aunque, de nuevo, chicas y chicos difieren bastante en sus preferencias.

Entre los niños valencianos, el futbolista argentino Leo Messi sería su jefe ideal, así elegido por el 27,8 % de los encuestados. Tras él, otro futbolista de élite, Cristiano Ronaldo, sería la mejor opción (22,2 %). A continuación, los niños preferirían trabajar para el actor Brad Pitt (10,7 %), estar a las órdenes del youtuber conocido como El Rubius (8,6 %) o a las del tenista 10 veces campeón de Roland Garros, Rafa Nadal (8,2 %).

El piloto de MotoGP, Marc Márquez; el cantante Enrique Iglesias; el futbolista Sergio Ramos; David Bisbal desde el mundo de la música y el personaje de televisión Amador Rivas, completan los primeros puestos de los jefes más votados por los chicos.

Para las niñas valencianas, el cantante almeriense David Bisbal sería su mejor opción (17,4 %); seguida de cerca por la idea de tener dos jefes pues la siguiente opción más votada es el dueto musical Gemeliers (13 %). A continuación, aparece otro cantante, el ganador de un Grammy Latino, Nicky Jam (8,7 %). Entre músicos se cuela el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que es el cuarto más votado.

Cantantes y deportistas cierran el ranking femenino: Luis Fonsi, Shakira, Ariana Grande, Maluma, Cristiano Ronaldo y Gerard Piqué son los elegidos.

Mención especial merecen los influencers en esta categoría por el peso que han alcanzado en pocos años y que pone en valor la importancia que las redes sociales tienen en los jóvenes y cómo éstas son una ventana muy importante fuera del círculo tradicional de los medios de comunicación "de siempre".

Así, para el 6,8 % de los niños valencianos y para el 3,9 % de las niñas, su jefe ideal sería uno de esos influencers. Además de El Rubius, que se cuela en los primeros puestos del ranking masculino, han aparecido otros famosos youtubers como Veggetta777, Danirep, Willyrex o Mónica Tinmu; o blogueras de moda como Dulceida y Paula Gonu.

Un repaso al mercado de trabajo español

Según la XIII Encuesta Adecco ¿Qué quieres ser de mayor? el 52,5 % de los niños y niñas en la Comunitat Valenciana cree que hoy es más difícil encontrar trabajo en nuestro país que un año atrás (porcentaje que prácticamente se ha duplicado con respecto a la anterior edición).

Un 33,9 % de los encuestados piensa que la situación sigue igual que un año atrás en tema de búsqueda de empleo (porcentaje que se ha reducido en 20 puntos porcentuales). Y un 8,5 % de los niños y niñas valencianos piensa que es más fácil conseguir trabajo frente a cómo lo era en 2016 (esta percepción pierde 5 puntos porcentuales). Aumentan ligeramente los indecisos que ahora representan el 5,1 % de los consultados.

Esto hace ver que en el último año ha empeorado la visión que los jóvenes valencianos tienen sobre el acceso al mercado de trabajo.

Muy ligado a poder encontrar trabajo está el desempleo. ¿Saben los jóvenes de la comunidad qué es eso del paro? Más del 80 % de los encuestados dice que sí, aunque definiciones hay para todos los gustos.

También asocian el desempleo a algo negativo aunque no saben a ciencia qué es, al momento del despido y un 15,3% reconoce abiertamente que no tiene "ni idea" de qué es eso. Otras explicaciones sobre qué es el paro serían: "es donde vas a pedir trabajo pero no te lo dan", "un sitio donde ni trabajas, ni cobras", "el paro es una asociación de jubilados" o "es un trabajo para los que no tienen trabajo".

Salario y Jubilación

Desde Adecco se ha querido conocer cuáles son las expectativas salariales de los jóvenes de cara al día que trabajen y se les ha preguntado qué sueldo mensual les gustaría recibir cuando estén trabajando. Y una vez más las respuestas son de lo más original.

Un 39 % de los encuestados querría ganar un salario mensual superior a los 15.000 euros. Incluso algunos querrían ganar un millón de euros cada mes (6,8 %), que su nómina fuera infinita (8,5 %) o al menos superase los billones como remuneración habitual (1,9 %).

En segundo lugar, el 16,9 % querría tener un salario mensual que abarcase entre 2.000 y 5.000 euros, siendo más votado el sueldo de 5.000 euros al mes (5,1 %), el de 3.000 (3,4 %) y el de 2.000 euros mensuales (1,7 %).

Hay un 15,3 % de jóvenes valencianos que se movería en una franja salarial de entre 1.001 y 2.000 euros y un 11,9 % que se conformaría con un salario de entre 500 y 1.000 euros mensuales. Aquí cobran importancia los que quieren ser mileuristas (5,5 %).