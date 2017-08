Una joven busca en las redes a su doble en la Tomatina

La vida de Eva Casado, una joven fotógrafa que vive en Madrid, cambió en 2011 cuando su primo vio lo que parecía una foto suya en la fiesta de la Tomatina durante un vuelo. Cuando Casado le aseguró que no había estado en la fiesta de Buñol -que se celebra este miércoles-, él le envió la imagen. Ella quedó sorprendida por el parecido y desde hace hace seis veranos busca a su clon a través de las redes sociales cada año. En esta ocasión, su publicación en Facebook ya ha obtenido cerca de las cuatro mil reacciones y se ha compartido más de veinticuatro mil veces por gente de toda España.

Casado escribió una carta para la desconocida, pero además, decidió tomarse una fotografía con la misma luz que la que había recibido de su primo. Ella, que está dispuesta a encontrarla, no sabe si son hermanas o si se trata solo de una chica idéntica a ella: "Quizás es todo fruto de la casualidad y simplemente la genética ha querido jugar a hacer unas dobles"

A la izquierda, la fotografía de la chica a la que Eva busca; a la derecha, Eva en una foto de estudio.



La joven madrileña asegura que su objetivo es, simplemente, encontrarla: "(...) solo busco quitarme la espina de incertidumbre que me recuerda todos los últimos miércoles de agosto de cada año que aún no he encontrado la respuesta a este curioso rompecabezas"

Muchos la han acusado de haber organizado un montaje, pero ella baraja la posibilidad de que sean gemelas, argumentando que puede tratarse de uno de los robos de bebés que se produjeron entre la capital de España y Valencia entre los años 60 y 90. Casado nació en 1983, en la Clínica Nuevo Parque de Madrid, cerrada desde 2009 y donde se produjeron estos robos. La falta de ecografías, la desaparición de niños y la similitud de sus rasgos faciales le hacen barajar a Eva la hipótesis de que sean gemelas separadas al nacer, pero también piensa que la chica ya haya recibido el mensaje y, simplemente, no quiera responder.

La carta que escribió Eva Casado.