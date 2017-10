Kevin Spacey confiesa su homosexualidad tras ser acusado de acoso

El actor estadounidense Anthony Rapp ha acusado de acoso sexual al también intérprete y director de cine Kevin Spacey en un incidente que supuestamente tuvo lugar en 1986, cuando el primero tenía 14 años de edad.



La denuncia forzó a Spacey, ganador de dos Óscar como actor, a afirmar que no recuerda ese incidente pero que si tuvo lugar le debía a Rapp "la más sincera disculpa".



"Honestamente, no recuerdo el encuentro, hubiera sido hace más de 30 años. Pero si me comporté como él describe le debo la más sincera disculpa por lo que habría sido un comportamiento ebrio profundamente inapropiado", dijo Spacey.



Los hechos, relatados por Rapp al portal Buzzfeed News, supuestamente ocurrieron durante una fiesta en el apartamento de Spacey en Nueva York. Ambos se conocieron en un evento relacionado con el éxito de las obras de teatro en las que participaban por entonces.





"Trataba de seducirme"

Rapp en una imagen de la serie 'Star Trek: Discovery'. Instagram/CBS

Rapp, intérprete de la serie "Star Trek: Discovery", acudió a la fiesta solo y era el único adolescente presente en ella, así que cuando se aburrió se metió en una habitación a ver la televisión pasada la medianoche.Allí se dio cuenta de que era el único que seguía a esas horas en el evento, momento en el Spacey entró en la habitación, se le acercó y se tumbó encima con intención de mantener relaciones sexuales.Spacey, ganador de un Óscar pory de otro portenía entonces 26 años."Mi recuerdo era... 'bueno, todos se han ido. Debería volver a casa'", explicó Rapp a la publicación. Sin embargo, Spacey ". Mi impresión es que estaba borracho"."Trataba de seducirme. No sé si hubiera utilizado ese lenguaje. Pero era consciente de que", aseguró Rapp.Spacey, según el relato del denunciante,en la noche de bodas y se tumbó sobre su cuerpo.Rapp dijo no recordar cuánto tiempo permaneció Spacey en esa posición, pero explicó que tras unos segundos logró zafarse de él.La reacción de Spacey no se hizo esperar y publicó un comunicado a través de su perfil en Twitter donde aseguraba"Esta historia me ha llevado a abordar otros asuntos sobre mi vida.. Quiero afrontar esto de forma honesta y abierta, y eso empieza examinando mi propio comportamiento", indicó.Rapp señaló que nunca volvió a hablar con Spacey tras el incidente y que el escándalo relacionado con el productor Harvey Weinstein , acusado por decenas de mujeres de acoso y abuso sexual, le animó a dar el paso y tratarlo públicamente."Con esto quiero arrojar luz sobre décadas de comportamientos que han continuado porque mucha gente, incluido yo mismo, hemos permanecido en silencio", sostuvo Rapp.