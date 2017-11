Kevin Spacey se someterá a "evaluación y tratamiento" tras las denuncias de acoso

"Kevin Spacey se está tomando el tiempo necesario para buscar evaluación y tratamiento", dijo hoy en un comunicado el representante del actor estadounidense, envuelto desde el domingo en un escándalo por acoso sexual.



La afirmación del representante de Spacey deja en tela de juicio su participación en la sexta y última temporada de "House of Cards", una de las series estrella de Netflix.



El rodaje de la serie, que arrancó hace unas dos semanas, fue suspendido indefinidamente por la plataforma poco después de conocerse las acusaciones contra Spacey.



"Media Rights Capital, productora de la serie, y Netflix han decidido suspender la producción de la sexta temporada de 'House of Cards' hasta próximo aviso", indicaron ambas compañías en un comunicado.



Spacey se encuentra en el punto de mira de Hollywood tras ser acusado de acoso sexual por el actor Anthony Rapp y posteriormente por el mexicano Roberto Cabazos, una polémica que ha hecho tambalear la carrera del doble ganador del Óscar.





Disculpas de Spacey

El incidente con Rapp supuestamente tuvo lugar en 1986, cuando este tenía 14 años, una denuncia que llevó a Spacey a asegurar que no recordaba ese episodio, pero que si realmente tuvo lugar, le debía"Honestamente, no recuerdo el encuentro, hubiera sido hace más de 30 años. Pero si me comporté como él describe, le debo la más sincera disculpa por lo que habría sido un comportamiento ebrio profundamente inapropiado", valoró Spacey en un comunicado publicado en su perfil de Twitter.Los hechos, relatados por Rapp al portal Buzzfeed News, supuestamente ocurrieron durante una fiesta en el apartamento de Spacey en Nueva York.Rapp acudió a la fiesta solo y era el único adolescente en el evento, así que cuando se aburrió, se metió en una habitación a ver la televisión pasada la medianoche.Según su relato, Spacey entró en la habitación, se le acercó ySpacey, ganador del Óscar por "The Usual Suspects" y "American Beauty", tenía 26 años por entonces., explicó Rapp a la publicación. Sin embargo, Spacey "se interpuso en la puerta mientras se tambaleaba. Mi impresión es que estaba borracho"."Trataba de seducirme. No sé si hubiera utilizado ese lenguaje. Pero era consciente de que estaba tratando de tener sexo conmigo", afirmó Rapp.Desde entonces otros testimonios de parecida índole se han hecho públicos.El actor mexicanoreveló en su página de Facebook que fue otra de las víctimas de acoso sexual de Spacey cuando coincidieron en el teatro londinense Old Vic.El director, por su parte, también se confesó víctima de otro episodio de acoso por parte del estadounidense, cuando en 2003 Spacey le "agarró la entrepierna" en un bar de California.