"Internet está transformando todo en el ámbito empresarial"

Entrevista a María Gómez de Pozuelo, embajadora de eWoman y cofundadora de Womenalia

-Como experta en networking profesional en la red me gustaría preguntarle qué importancia tienen las nuevas tecnologías e internet como aceleradoras de las carreras profesionales, negocios o empresas de las mujeres emprendedoras.

Es una oportunidad sin precedentes. Históricamente las mujeres se han encontrado con un muro a la hora de acceder al mercado laboral y actualmente están fuera de muchos sectores estratégicos. Esta transformación es una oportunidad para que las mujeres penetren esos sectores. Además de ser un tema de justicia social es algo lógico, desde el punto de vista pragmático: ya va siendo hora de aprovechar el 50% del talento mundial, algo que supondría un incremento de la productividad del 18% según el Banco Mundial.

-Como Embajadora de eWoman me gustaría que explicara brevemente a las líderes empresariales valencianas que han participado en el evento ¿cuáles son las ventajas de participar en esta jornada y cómo se verán sus empresas y Pymes mejoradas con esta iniciativa ?

El networking siempre es productivo para cualquier mujer profesional o emprendedora, de cara a conocer gente nueva que siempre puede aportar mil cosas a tu negocio; como siempre decimos, es #MásFácilJuntas. Pero es que además las jornadas de eWoman están siendo muy inspiradora: estoy alucinando no sólo con la cantidad de mujeres que hay en cada ciudad, sino con las ganas que todas tienen de aprovechar el momento y de aprender de cada una de las experiencias del resto de asistentes.

-¿Qué valoración podría hacer de la calidad de las ponentes en el foro y del roleplay que se realizó en la jornada?

Quizás lo más importante es el cruce de generaciones. Participaron mujeres de todas las edades y, sin duda, esa diversidad fue muy enriquecedora. Proyectos innovadores, distintos puntos de vista, intercambio de experiencias€ Es fantástico. En lo que a mi respecta siempre intento inspirar a las asistentes para que jamás desistan en su empeño y desarrollen sus carreras profesionales hasta donde quieran llegar.

-¿El lema de eWoman "Mujeres de éxito en el entorno digital y tecnológico" respondió a una transformación en marcha o a una realidad? Es decir, ¿es más fácil lograr el éxito empresarial y profesional para las mujeres capaces de competir en un entorno digital y tecnológico tan exigente como el actual ? ¿Es una opción o una obligación?

Actualmente es una transformación en marcha imparable, pero en breve se convertirá en una realidad. Internet está transformando todo y en menos de diez años la mitad de las profesiones estarán relacionadas con las nuevas tecnologías. Desde Womenalia pensamos que las mujeres deben aprovechar estos cambios para lograr la igualdad, especialmente en los sectores importantes, que están relacionados cada vez más con estos cambios.

-¿Qué impacto tienen este tipo de eventos en las profesionales y empresarias que participan? ¿desde un punto de vista figurativo generan resultados que acaben siendo reflejados en las cuentas de resultados?

Es un chute de optimismo y conocimiento. Como te digo, intercambiamos experiencias, consejos e ideas muy enriquecedoras. Y, de cara a materializarlo en la empresa, hacer contactos siempre es un plus que fundamental en el desarrollo profesional.

-¿Las mujeres lo tienen más difícil para emprender e incluso para forjarse una carrera profesional y/o llegar a dirigir empresas? ¿porqué? ¿habría que implementar medidas en favor de la mujer en este sentido?

Existen factores que así lo indican. Sólo hay un 34% de empresarias o un 11% de directivas, algo que denominamos como techo de cristal. Esto se traduce, además, en una brecha salarial tremenda entre hombres y mujeres: en España, las mujeres cobramos un 21% menos que los hombres. Sería ideal que no tuviésemos que recurrir a ninguna medida para lograrlo, pero si no aceleramos el proceso, las mujeres no llegaremos a tener un 40% de presencia en puestos de dirección hasta 2054. Por ello, lanzamos desde Womenalia un Think Tank por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, en el que intentamos concienciar a las empresas y extraer las mejores medidas que éstas pueden aplicar para fomentar la igualdad en sus equipos.

-¿Por último podría darnos un breve apunte sobre qué es Womenalia?

Womenalia es la primera red profesional para la mujer. Nuestras casi 300.000 usuarias aprovechan la web para hacer networking y encontrar todo el contenido necesario para el plan de carrera profesional. Además, cuentan con otros servicios que cualquiera puede aprovechar de forma gratuita al registrarse: formación, expertos, observatorios específicos para distintos sectores, eventos€ Todo ello en una comunidad donde nos reunimos para sentir que no estamos solas y que es #MásFácilJuntas.