Matilde Solís dice que el psiquiatra Javier Criado abusó de ella

Matilde Solís, exesposa del duque de Alba, Carlos Juan Fitz-James-Stuart y Martínez de Irujo, ha afirmado en su perfil de Facebook que el psiquiatra sevillano Javier Criado abusó sexualmente de ella.

"Hola! En la carta que escribí hace meses, no especifiqué a qué tipo de abusos me sometió Javier Criado, así que lo digo ahora. Sufrí abusos sexuales. Aparte de todo lo demás. Las mujeres que han dado su testimonio, me han dado mucha fuerza. Que se avergüence el psiquiatra. Yo no lo haré más", puede leerse en su perfil en la red social, un mensaje que publicó anoche como adelantaron algunos medios, aunque horas después lo borró y que de nuevo está visible, según ha podido comprobar Efe.

Solís es una de las pacientes de Criado que denunciaron abusos, si bien como ella misma dice en su misiva, y aunque en su día llegó a señalar que su intento de suicidio se produjo tras una sesión con el psiquiatra, no especificó qué tipo de abusos, y es ahora cuando asegura que sufrió abusos sexuales.

La denuncia de Solís, como la de otras seis pacientes, fue archivada por haber prescrito los hechos, aunque una causa sigue viva y por ella el psiquiatra declaró el pasado 31 de octubre como investigado en el juzgado de instrucción 19 de Sevilla por un presunto delito contra la integridad moral por el trato "vejatorio" y las "insinuaciones sexuales" a una de sus pacientes, que también compareció el mismo día en el juzgado para ratificar la denuncia.

La abogada de Solís, Inmaculada Torres, ha dicho a Efe que tras escribir este nuevo mensaje en Facebook Solís ha declinado realizar ninguna declaración y "sólo hablará ante un juez" si como ha pedido Torres la Audiencia de Sevilla admite su petición de llamar a declarar en la causa aún viva como testigos a 23 mujeres que denunciaron a Criado ante el Colegio de Médicos de Sevilla, ya que Solís es una de ellas.

Javier Criado es muy conocido en Sevilla por haber ejercido durante años como psiquiatra de la alta sociedad de la ciudad y ser hermano mayor de la hermandad de Pasión, cargo del que tuvo que dimitir a raíz de las denuncias de abusos de sus pacientes.

El mensaje escrito por Matilde Solís ha concitado comentarios de sus amistades en la red social agradeciéndole su "valentía" y dándole "ánimo" y "fuerzas", pero también algunas pacientes han defendido haber acudido a Criado y no haber sido objeto nunca de abusos y haber recibido su ayuda para curarse de depresiones, a los que Solís ha respondido que "ese es uno de los aspectos más siniestros de Criado. Si quería podía y sabía ayudar".