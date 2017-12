Los mejores juguetes según la edad para regalar en Navidad

Llegan las Navidades y la pregunta se repite: ¿Qué le regalamos a X? El mercado ofrece una gama tan amplia y variada de juguetes que la duda es constante. Para elegir el mejor juguete hay que tener en cuenta los gustos y la personalidad del menor, pero sobre todo, su edad. Ahí está la clave del éxito. Estos son algunas de las recomendaciones que dan los expertos.

De 1 a 6 meses: Descubrir su cuerpo y a distinguir diferentes texturas, formas y colores.

-Móviles variados

-Libros de tela o figuras con dibujos o imágenes en blanco y negro para estimular la visión del recién nacido

-Sonajeros

-Espejo irrompible sujeto a la pared interior de la cuna

-Música variada

De 4 a 7 meses: El bebé empieza a explorar los objetos y a reconocer voces

-Pelotas blandas, especialmente las que emiten sonidos suaves y agradables al moverlas

-Libros para bebés hechos de vinilo, cartón grueso o tela

-Juguetes que emiten sonidos como las maracas, tamborines, campanitas, etc., pianitos de tela

-Sonajeros transparentes

-Juguete para la bañera, que flota, que se puede apretar y/o llenar con agua

-Gimnasio o manta didáctica

De 8 a 12 meses: Investigan y manipulan todo lo que sale a su paso

-Juguetes que se pueden apilar, de diferentes formas, colores y tamaños como bloques de tela grandes

-Tazas, cubos y otros contenedores irrompibles

-Muñecas y títeres grandes

-Libros con ventanitas

-Teléfonos de juguete

-Juguetes para empujar o arrastrar

-Pelotas de todos los tamaños (no tan pequeña, para evitar que se atragante)

-Coches, camiones y otros vehículos de juguete hechos de algún material flexible y sin puntas o partes que puedan desprenderse

De 12 a 24 meses: Ya saben andar y reconocen las propiedades de los objetos

-Rompecabezas simples

-Juguetes para cavar (pala, balde, rastrillo)

-Juegos de exterior: tobogán, hamaca, arenero, etc.

-Triciclo/Patinete para principiantes

-Juguetes de encastre

-Juguetes que los incentiven al juego de imitar situaciones de la vida cotidiana (cocina, teléfono, aspiradora, etc.)

-Animales y/o muñecos de peluche

-Muñecas y títeres de todos los tamaños

-Instrumentos musicales

2 años: El niño habla y comprende, empieza a descubrir su entorno

-Cubos apilables grandes y de tela o material para esta edad

-Juguetes con piezas para construir (cuidando que las piezas no sean tan pequeñas para evitar accidentes)

-Casita de cartón o de tela, donde pueda esconderse, llevar sus juguetes y divertirse dentro de la casita de fantasía

-Música para bailar y cantar

-Granjas con animales

-Muñecos y accesorios para los muñecos

-Carritos para transportar cosas

3 años: El paso de bebé a niño

-Juegos con masa, arcilla, plastilina

-Juegos de mesa sencillos como cartas, ludo, dominó

-Rompecabezas (con 20 o 30 piezas grandes que represente un desafíoque pueda conseguir)

-Ropa para disfrazarse

-Libros

-Coche a pedales

-Un juego de básquet

-Juego de bolos de plástico

-Trenecitos

-Bicicleta con ruedines o de equilibrio

-Monopatín/Patinete

4 años: El niño empieza a preguntar, a aprender canciones y a jugar con sus amigos/as

-Pizarrón /pizarra mágica

-Juguetes para hacer burbujas

-Pinturas, pinceles, acuarelas, estuches

-Libros con historias cortas y dibujos, para colorear o pegar figuras

-Juguetes y muñecos para armar y desarmar

-Teatro de marionetas y títeres

-Lápices de colores y crayones

-Juegos de mesa donde tengan un desafío acorde a su edad y de habilidad (pescar pececitos, acomodar piezas para que no se caigan, etc.)

-Karaoke con micrófono

-Juguetes de oficios y actividades de adultos como cajas de herramientas, de enfermera, médico, etc.

5 años: Dominan sus habilidades físicas y les interesan nuevos retos

-Juegos de organizar: pueblos, garajes, ciudades, granjas, etc.

-Caleidoscopio

-Juegos basados en deportes como por ejemplo pelota, arco de fútbol, aro de básquet, raqueta, etc.

-Muñecos/as

-Microscopio infantil

-Todo tipo de disfraces y cajas de maquillajes

-Juegos y accesorios de exploradores (binoculares, linterna, walkie-talkie, etc.)

-Pistas de coches, trenes con vías

-Juegos de memoria visual

-Cuerda para saltar, elástico

-Plantillas y moldes para dibujar y pintar

6 a 8 años: El niño sabe sumar y restar, leer y escribir

-Juegos de experimentos

-Microscopio, telescopio

-Juegos de magia

-Juegos de piezas para armar o pegar

-Marionetas

-Todo tipo de instrumentos: guitarra, armónica, órgano, batería, etc.

-Juegos para coser o tejer

-Cuentas e hilos para hacer pulseras, collares, etc.

-Juegos para maquillarse, peinarse

-Juegos para hacer manualidades como cerámica fría para crear formas y muñecos de mayor dificultad y luego pintar

-Juegos para pintar con témpera, acuarela, etc.

-Juegos de jardinería para plantar su propia plantita

-Juegos de cocina con recetas sencillas para hacer con la supervisión de los padres

-Circuitos de carrera

-Cámara de fotos

-Patines

-Juegos más complejos de mesa para compartir con la familia y amigos (batalla naval, memotest, cartas, dominó, etc.)

-Juegos digitales

9 a 11 años: Se interesan por actividades complicadas

-Complementos deportivos

-Juegos de estrategia y reflexión

-Audiovisuales y electrónicos

-Experimentos

Más de 12 años: Poco a poco desaparecen las ganas de jugar y construyen su propia identidad

-Libros

-Música

-Video juegos