Multan con 12.000 euros a dos colegios de Málaga por botar el balón

Dos colegios de Málaga han sido multados con 12.000 euros cada uno por hacer ruido al botar los balones mientras los chavales jugaban al baloncesto, según informa Telecinco. En los centros en cuestión, Lex Flavia Malacitana y el Félix Revello de Toro, de momento se ha dejado de practicar este deporte.



Fueron varios vecinos de estos colegiso los que presentaron una denuncia porque consideraron que el ruido que hacían los balones al botar fuera del horario escolar vulneraba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía.



La concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Málaga procedió a abrir un expediente sancionador a los dos colegios. Las mediciones municipales de ruido dieron como resultado que se excedían los decibelios permitidos al botar los balones. Como consecuencia, el expediente se ha saldado con dos multas de 12.000 euros.



Los centros no dan crédito de lo sucedido y han pedido la retirada de las sanciones. Asimismo, han convocado una protesta para el fin de semana del 16 y 17 de diciembre, bajo el lema "Sin botes no hay paraíso".



A esta protesta se ha sumado la Delegación Malagueña de Baloncesto, por lo que ese fin de semana unos 300 partidos podrían no disputarse. También ha mostrado su apoyo a los colegios multados el seleccionador español de baloncesto, Sergio Scariolo.