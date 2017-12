El Sorteo de la Lotería de Navidad reparte hoy 2.380 millones de euros

El Sorteo Extraordinario de la Lotería Navidad 2017 repartirá este viernes 22 de diciembre un total de 2.380 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que el año anterior (2.310 millones), y los agraciados con el 'Gordo' recibirán 400.000 euros al décimo, con 680 millones de euros a repartir con este premio principal.

El segundo premio ascenderá a 1,25 millones de euros por serie (125.000 euros al décimo) y el tercero es de 500.000 euros a la serie (50.000 euros al décimo). Además, como el año pasado, habrá dos cuartos premios de 200.000 euros (20.000 euros al décimo) y ocho quintos de 60.000 euros (6.000 euros al décimo). También habrá 1.794 premios de 100 euros.

En concreto, por cada euro jugado, los acertantes del primer premio se llevarán 20.000 euros; los del segundo, 6.250 euros; los del tercero, 2.500 euros; los de los cuartos, 1.000 euros; y los de los quintos, 300 euros.

También, habrá dos aproximaciones premiadas con 20.000 euros cada una para los números anterior y posterior al del que obtenga el primer premio, otras dos aproximaciones de 12.500 euros para los números anterior y posterior al segundo premio y dos aproximaciones más premiadas con 9.600 euros para los que se acerquen al tercer premio.

Sin embargo, el Gobierno estableció en el año 2013 el gravamen del 20% a los premios a partir de 2.500 euros, por lo que las personas agraciadas con el premio 'Gordo', que reparte 400.000 euros por décimo premiado, recibirán 320.500 euros, ya que Hacienda se quedará con los 79.500 euros restantes, según los cálculos de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

De la misma forma, los agraciados con el segundo premio --de 125.000 euros por décimo-- cederán 24.500 euros al fisco, y a los ganadores del tercer premio --50.000 euros por décimo--, se les retendrá un total de 9.500 euros.

En el caso de que se vendan todos los décimos agraciados, el Ministerio de Hacienda recaudará más de 200 millones de euros, casi seis millones más que en 2016, según los cálculos de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). De esta forma, la recaudación del fisco este año será un 3% superior.

Asimismo, los Técnicos de Hacienda han indicado que se realiza directamente la retención al cobrar los premios. De esta manera, los agraciados recibirán el importe con el impuesto ya descontado con un gravamen especial que es exactamente del mismo importe que la retención descontada al cobrarlo, por lo que el premio no tendrá ningún impacto en el IRPF, salvo añadir en su Declaración los posibles rendimientos que les genere, como los intereses bancarios.

Por otro lado, ha recalcado que, "como la cuantía del premio no se incluye en la base general del IRPF, ni en la del ahorro, a los premiados no les afectará a la hora de pedir becas, prestaciones de asistencia u otras ayudas públicas que dependan de los ingresos y no del patrimonio".

Asimismo, ha apuntado que "si el valor neto de los bienes individuales supera los 700.000 euros, los saldos bancarios o el derecho de cobro del premio a 31 de diciembre pueden determinar la obligación de presentar la declaración del Impuesto de Patrimonio".

El Teatro Real de Madrid, ubicado en la plaza de Isabel II, alberga los bombos que repartirán la suerte desde el pasado viernes. El bombo de los números, el de mayor tamaño, será el encargado de recoger las 100.000 bolas de números que serán sorteadas, mientras que el bombo pequeño será el que contenga las 1.807 bolas de premios, entre ellas la del Premio Gordo.

Así, se espera que cada español haya dedicado este año una media de 66,16 euros en comprar décimos para el sorteo, un total de 2,36 euros más que en 2016, según la cifra de consignación por habitante de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las comunidad autónoma que, previsiblemente, más gastará por habitante este año es Castilla y León, con una media de 99,88 euros, seguida de Asturias (93,79 euros), La Rioja (92,58 euros), Aragón (91,32 euros), Comunidad de Madrid (79,97 euros), Cantabria (78,19 euros), País Vasco (76,83 euros), Comunidad Valenciana (72,63 euros), Castilla-La Mancha (68,83 euros) y Murcia (65,33 euros).

Mientras, los que menos se prevé que gasten son los habitantes de las ciudades autónomas de Melilla (12,84 euros) y Ceuta (13,97 euros), seguidos de los de Baleares (39,96 euros), Canarias (42,89 euros), Andalucía (49,60 euros), Extremadura (51,98 euros), Cataluña (58,73 euros), Navarra (59,32 euros) y Galicia (63,51 euros).

En este sentido, la presidenta de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), Inmaculada García, tiene "muy buenas" perspectivas en relación con la venta de décimos. En una entrevista concedida a Europa Press, aseguraba que las ventas del sorteo estaban yendo "bien" y destacaba el incremento acumulado en los últimos tres años de un 13,5%, que está "muy bien".



El número 155, el más deseado

Por superstición, tradición o rito, todos los años los ciudadanos buscan su número de la suerte. En 2017, el número 155 --en referencia al artículo 155 de la Constitución que el Gobierno aplicó en el marco de la crisis en Cataluña-- se ha convertido en el más deseado, y en el mes de octubre ya se había agotado en las administraciones que más series distribuían, como Doña Manolita, La Bruja de Oro, El Pescador (Las Palmas) o la Administración de Lotería Nº44 de A Coruña.

Además, el 155 coincide con hecho de que el número 5 es el reintegro del primer premio más repetido a lo largo de toda la historia del Sorteo Extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional, al haber resultado premiado en un total de 32 ocasiones. Le siguen el número 4 y el 6, con 27 ocasiones cada uno. Por el contrario, la terminación menos agraciada en el tradicional sorteo navideño ha sido el número 1 (ocho ocasiones), seguido del 2 (treces ocasiones) y del 9 (un total de 16 ocasiones).

Respecto a los lugares con más fortuna de España, Madrid se alza como la localidad española que más veces ha sido agraciada, ya que ha recaído en ella en un total de 77 ocasiones en toda la historia del sorteo. La segunda ciudad más afortunada es Barcelona, según los datos recopilados por Europa Press, ya que en la ciudad condal han recaído un total de 40 'Gordos', seguida de Sevilla, con 15, Valencia (12), Bilbao (12), Zaragoza (12) y Cádiz (10). En Ávila, Tarragona, Zamora y Melilla nunca ha tocado el primer premio.



Nueva directora con los niños de San Ildefonso

La nueva directora de la Residencia-Internado de San Ildefonso de Madrid se enfrenta este viernes 22 de diciembre a su primer Sorteo de la Lotería de Navidad, después de la jubilación de su predecesor, Esperato Fernández, el pasado año tras más de dos décadas al frente del centro.

"Me siento ilusionada, contenta, con la expectativa de ir con ellos el día 22", ha asegurado Charo Rodríguez a Europa Press, al tiempo que ha confesado que Pedro Vázquez --subdirector del centro y docente con más de 22 años de trayectoria junto a los niños en esta actividad-- le ha aconsejado que "que lo viva con tranquilidad porque son muchas cosas nuevas y muchas experiencias" porque va a ser "muy bonito".

En este sentido, en su primer sorteo de Navidad al frente del centro, la directora de la Residencia-Internado de San Ildefonso ha asegurado que lo vive "como aprendizaje de muchas cosas, al cambiar de tarea, adquiriendo nuevos retos y conocimientos". Charo Rodríguez se incorporó al centro a mediados de noviembre, procedente de la sección de Educación de un distrito municipal.