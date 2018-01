Los mejores tuits de 2017

Ya lo dijo Rajoy en su último discurso del pasado sábado antes de comerse las uvas: "Ha sido un año difícil". Pero qué es la dificultad para los tuiteros españoles. Ante las adversidades y las malas noticias, desde Twitter España nacen los mejores chistes y las mejores ironías.



Porque, a veces, hay que intentar tomarse las cosas con humor. Así, hemos hecho una pequeña selección, entre los millones de tuits que sobrevuelan las redes, de lo mejorcito salido de cada casa. Tuits anónimos hablando de la actualidad y los sucesos acontecidos en el día a día durante este 2017 que te sacarán una sonrisa tras la resaca del cotillón.









Me saco una sudadera en privado: cero dificultades, ya no llevo sudadera.

Me saco una sudadera en público: arrastro con ella la camiseta, los calzoncillos, una sábana bajera, cortinajes, aparezco desnudo en Times Square.