Las ofertas de trabajo más delirantes

En los tiempos que corren, hay quien intenta aprovecharse de la desesperación de la gente por encontrar trabajo. Esto se puede ver reflejado en algunas ofertas de empleo que circulan por Internet. Algunos de esos anuncios, que están dirigidos en su mayoría a mujeres, pueden resultar llamativos, pero hay otros que son ofensivos, machistas e, incluso, denunciables.





1. Experiencia nefasta

2. Polémico tuit

-Te vamos a pagar una miseria pero vas a currar en el mejor festival de la historia.

-Yupi.#hipsterprecariadohttps://t.co/uhoslmUcy8 — Nacho Vegas (@NachoVegasTwit) 22 de enero de 2015

3. Oferta para baristas

4. "Guapa y un poco puta"

5. Esclavitud en el siglo XXI

6. "Se busca camarera/modelo"

Una mujer relató en su cuenta de Facebook supara trabajar en una panadería. No es una oferta de trabajo, pero lasque le impuso este pequeño negocio a la mujer fueron: trabajar nueve horas todos los días de la semana por 500 euros. Y aún hay más.Si se ponía enferma, se lo descontaban del sueldo;, y por supuesto, si no vendía el pan que tenía que vender, se lo descontaban también del sueldo, así como las pérdidas por culpa de los clientes, como por ejemplo si alguien encargaba una tarta y no la recogía.Muchos becarios trabajan realizando prácticas sin cobrar nada. Esto ocurre, por ejemplo, en el festival, que tiene un convenio de prácticas no curriculares, es decir, totalmente voluntarias. La polémica no se dio por estos convenios, sino porque el cantantealudió en un tuit a una oferta en la que se ofrecían 2,57 euros la hora a estudiantes que quisieran colaborar con el festival.Apple es el sueño de muchos. Es la empresa donde informáticos o comunicadores quisieran trabajar. Pero no solo se ofertan puestos en esas áreas. Hace un tiempo, Apple sacó una, para esa gente que hace buen café y puede preparárselo a la gente de las oficinas. Lo que el anuncio de trabajoque iban a percibir. Craso error.Esta indignante oferta de empleo era para un bar en un pueblo de Galicia. Se buscaba una, con un trato agradable a los clientes y, lo que más llama la atención por lamentable y machista, que sea. Además, los dueños del bar estaban dispuestos a dar a la candidata al puesto la opción de alojamiento en el caso de que fuese de lejos.Es una de las ofertas más penosas aparecidas en la Red. Al parecer, esta tienda de ropa juvenil y de señora, no una cadena de grandes almacenes, buscaba una dependienta que cubriese festivos y días en los que los/as dueños/as quisieran. Además, la oferta era de. Y lo peor era que el trabajador tenía que lograr un nivel de ventas considerable para conseguir un contrato.Para una caseta de la feria de Granada se buscaba una camarera/modelo. Además de tener buena presencia y don de gentes, l, casi tanto como una modelo. Y la cosa no acaba ahí. En el final del anuncio se indica que, si la candidata, tenía más oportunidades para ser la elegida.