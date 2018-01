Muere la mujer que inspiró el cartel 'We Can Do It', convertido en icono feminista

Naomi Parker Fraley, la mujer que inspiró el cartel 'We Can Do It' durante la Segunda Guerra Mundial, icono del feminismo, murió el pasado 20 de enero a los 96 años de edad en la ciudad de Longview, en el estado de Washington (Estados Unidos), según ha confirmado su nuera Marnie Blankenship al diario británico de 'The Daily Mail'.

"No quería la fama ni la fortuna. Pero sí quería mi propia identidad", aseguró Fraley a la revista 'People' en 2016 ya que su historia fue eclipsada por otras mujeres estadounidenses que fueron identificadas como la modelo que inspiró el cartel del artista J. Howard Miller.

La imagen, en la que una mujer vestida con un mono azul y ataviada con un pañuelo rojo de lunares blancos en la cabeza se remanga y saca músculo sobre un fondo amarillo, llevaba por lema 'We can do it!' y se conoció posteriormente como 'Rosie the Riveter'.

En su momento, en 1943, se usó para representar a las mujeres que trabajaron en fábricas y astilleros durante la Segunda Guerra Mundial, muchas de las cuales produjeron municiones y suministros de guerra, así como para levantar la moral de los trabajadores, pero en la década de los 80 fue redescubierta y, rebautizada como 'Rosie the Riveter', se utilizó como icono feminista.

Fue el profesor James J. Kimble quién comenzó a buscar a la verdadera 'Rosie the Riveter' en 2010, una búsqueda que lo llevó a Fraley. La mujer trabajó en la base aérea de Alameda, en el estado de California, cuando tenía 20 años de edad, junto con su hermana Ada, desmontado la creencia que circuló durante años de que fue Geraldine Hoff Doyle la mujer que inspiró a Rosie.

La investigación de Kimble, a través de libros, periódicos viejos y archivos fotográficos, lo llevó a una copia de la foto de Fraley de la estación naval. En el pie de foto figuraba: "La bonita Naomi Parker parece que podría atrapar su nariz en el torno de la torreta que está operando".

Profesor asociado de comunicación y arte en la Universidad Seton Hall en Nueva Jersey, Kimble publicó su hallazgo en un artículo publicado en la revista 'Retórica y Asuntos Públicos'.



Recortó su imagen y la guardó décadas



Fraley nació el 26 de agosto de 1921 en Tulsa (Oklahoma). Era la tercera de ocho hijos del matrimonio formado por Joseph Parker (ingeniero de minas) y su mujer, Esther Leis (ama de casa). En diferentes momentos de su vida, Fraley vivió en Nueva York, Missouri, Texas, Washington, Utah y California, antes de que su familia se estableciera en Alameda (California).

En la base aérea, Naomi y su hermana ocuparon sendos puestos en la zona de reparación de aviones. Fue allí donde un fotógrafo de la agencia Acme capturó a Fraley con el pelo atado en un pañuelo rojo. Cuando se publicó la fotografía, Fraley la recortó del periódico y la guardó durante décadas.

Después de la guerra, trabajó como camarera en Doll House, un restaurante en Palm Springs, California. Fue en la década de los 80 cuando la imagen salió de nuevo a la luz. "No lo podía creer. Sabía que en realidad era yo en la foto", afirmó Fraley al 'Oakland Tribune' en 2016.

Precisamente, poco después de su descubrimiento, Kimble visitó a Fraley, quién le mostró la foto del periódico que había guardado. "No hay duda de que ella es la 'mujer del torno' en la fotografía", exclamó al ver la imagen.

"Las mujeres de este país en estos días necesitan algunos iconos", añadió Fraley en la entrevista a 'People' cuando se descubrió su identidad, en la que añadió: "Si creen que soy uno, estoy feliz".