¿Cuánto cuesta una lista imprescindible de nacimiento?

Albert Aguilar es un ingeniero valenciano que, a sus 32 años, dio un giro radical a su vida y abandonó su trabajo en un reputado centro de investigación del CSIC para convertirse en nómada digital. ¿El motivo?. Romper con los esquemas y poder cumplir un sueño: Montar un blog para padres basado en el rigor científico y poder ayudar a los demás en algo que le apasiona. Por este motivo https://padresrebeldes.com/ nació con el objetivo de poder mejorar la experiencia familar a través de la ciencia y la experiencia.

La decisión no fue nada fácil. A Albert Aguilar le costó que su entorno llegara a enteder cómo había renunciado a su trabajo de reputado investigador por un sueño que parecía utópico. Y tuvo que explicarlo a su familia con un power-point. "Cuando mi hijo crezca quiero poderle mirar a los ojos y decirle que su padre luchó por sus sueños. ¿Cómo, sino, podré decirle a él que luche por los suyos?", comenta Albert.

"Yo tenía un horario en el trabajo, además estaban los viajes a congresos y demás, y era un impedimento para poder pasar tiempo con mi hijo. También cuando nació tenía la presión de querer hacer las coas bien. Y por eso me sorprendió que cada médico te decía una cosa, que había mucha controversia entre profesionales, y me generaba dudas. Decidí investigar por mi cuenta, y como mi trabajo estaba relacionado con la ciencia médica, comprobé que ésta iba por delante de los consejos médicos", explica.

El investigador valenciano no tiene miedo. La hipoteca, el niño.... Mucho gasto. Pero sabe que siempre podrá volver a su trabajo. Sin embargo la idea de trasmitir los conocimientos científicos a los padres y a los futuros padres pesa lo suyo. "Yo no quiero decir a las familias lo que deben hacer ni lo que se tiene que hacer, sino aportar lo que dice la ciencia a partir de unos estudios avalados y reconocidos", apuntaba, "porque la ciencia va por delante de las recomendaciones oficiales".

Aguilar piensa que hay mucho mito sobre la maternidad y la paternidad. La crianza genera controversia y no todo lo que se dice es cierto. Lo explica en su blog. Habla con criterio y con base documentada y fundamentada de asuntos tan importantes como la lactancia materna, por ejemplo. "No se insiste en la importancia que tiene", asegura, y argumenta lo importante que es el contacto "piel con piel" con los recién nacidos. "En los países nórdicos te ponen desnudo durante dos horas con tu hijo para preservar el calor corporal. Y los niños se enganchan más fácil al pecho. Hay una mejora cognitiva, una seguridad, una confianza... Aquí ahora parece que en el Hospital General está en marcha pero a los hospitales les cuestacambiar los protocolos".

Esto es solo uno de los mitos que el investigador valenciano trata de desmontar. Como el del reposo obligado en el embarzao salvo que sea por prescripción médica. "Se habla de embarazo como una enfermedad. Y se ha demostrado, lo puedes leer en mi blog, que la actividad de intensidad moderada es buena. Incluso ejercicios con poco peso", señala, "es lo mismo que cuando te dicen que no cojas al niño si llora. Es todo lo contrario. Si coges a tu hijo desarrolla más seguridad y confianza en si mismo y de lo contrario le generas miedos e inseguridades. No hay que tener miedo al apego y a los abrazos", explica."También nos encontramos, por ejemplo, la clásica imagen de un padre dando los potitos y el puré a un niño que no quiere comer cuando se ha demostrado que la comida sin triturar es beneficiosa. Hay que minimizar el riesgo de atragantamiento, pero es bueno darle trocitos y algo blando", añade.

Albert Aguilar, que reivindica el papel del padre como coprotagonista en la crianza, también habla de algo tan importante como es el gasto. De hecho, en el blog https://padresrebeldes.com/ ha realizado una detallada lista de lo imprescindible en una lista de nacimiento que se precie y su gasto estimado. "He calculado que, para los primeros seis meses, el gasto imprescindible es de 1.300 euros. Ahí va la cuna, el carro, la mochila o la hamaca. Y hay otros prespuestos. Y también cuento como se puede abaratar una lista de nacimieto dando consejos a los futuros madres y padres desde la experiencia. Porque se puede reducir el gasto. Hay formas de abaratarlo porque los artículos de recién nacido tienen la vida muy corta y nunca se usan todos".