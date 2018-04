Descubre con este test cómo es tu relación de pareja

Si ya lo decían los Beatles: ´All you need is love´. A día de hoy las relaciones de pareja siguen siendo una preocupación y una aspiración para muchos y muchas. Esa necesidad de sentirse querido lleva a que muchas veces nos precipitemos y descubramos que las personas con las que nos rodeamos no sean las más adecuadas.

Da igual si lleváis poco tiempo juntos o si compartís un proyecto en común desde hace años, aquí te traemos un test creado por John Gottman (profesor de psicología de la Universidad de Washington) con el que podrás diagnosticar en qué situación se encuentra vuestra relación sentimental.

Responde a este sencillo cuestionario y descubre si realmente has encontrado a tu media naranja o si ha llegado el momento de reflexionar en profundidad acerca de si estás realmente con la persona que deseas.