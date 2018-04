Isabel Preysler desmiente haber hecho 'un Cifuentes' en una perfumería de París

Isabel Preysler desmiente "categóricamente" la noticia aparecida en el diario digital "elEconomista.es", con titular "El día que Isabel Preysler se hizo 'un Cifuentes' en una perfumería de París". Asimismo, anuncia que su abogado iniciará las acciones que procedan contra dicho medio digital y contra el redactor, J. Moriarty, que aparece como autor de lo publicado.

El texto de dicha noticia es, admite la socialité en el comunicado "un intolerable infundio producto de una delirante imaginación con la decidida finalidad de producirme daño". La embajadora de Porcelanosa advierte que "la inventiva del autor ha traspasado la linea de lo indecente, injuriándome al lanzar una mentira a la opinión publica", pues, explica, los hechos relatados están "absolutamente tergiversados".

Isabel Preysler reconocer no salir de su "asombro" al mismo tiempo que no entiende cómo la dirección de "elEconomista.es" ha permitido la publicación de un texto "que surca las aguas de la miseria" y que, en lo que a ella se refiere resulta "surrealista". Noticias como la publicada hacen "un flaco favor al periodismo riguroso y cabal", explica y a" aquellos profesionales que investigan e informan con rigor y profesionalidad". En esta ocasión, según la llamada 'reina de corazones' se ha buscado un titular "mediático, al autor y al medio poco le importaba que no fuese veraz", y añade, "lo trascendente era hacer ruido aunque aunque fuera removiendo en la mugre. La falacia va venciendo, esperemos a ver como se pronuncian los Tribunales."