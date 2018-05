Una modelo mallorquina denuncia en la red abusos de poder de un fotógrafo

Margalida Maria es de las que rompen moldes y silencios. Así lo demostró hace dos días cuando se atrevió a relatar una experiencia que tuvo con un fotógrafo de Madrid, conocido en la red social Instagram como @longshoots_.



Todo empezó cuando una chica le comentó a través de Instagram una situación que había vivido con un fotógrafo (la mallorquina es conocida en esta red social por ser una gran reivindicadora del feminismo). "En un momento dado le pregunté el nombre del fotógrafo porque lo que me estaba contando esta chica me resultaba familiar. Cuando me dijo el nombre y supe quién era decidí contar públicamente la experiencia que yo tuve con él, sabiendo que no era la única que se había sentido incómoda y que había tenido que pararle los pies", comenta a Diario de Mallorca Margalida Maria. Poco después de contarlo, su Instagram reventó. "Aún estoy asimilando todo lo que ha pasado".



Cientos de chicas se pusieron en contacto con ella para contarle que también habían vivido experiencias similares con el mismo hombre y su cuenta en la red social se ha convertido en estos días en una plataforma de denuncia del abuso de poder de @longshoots_. Y Margalida Maria en un altavoz.





Denuncias necesarias

"Lo que ha pasado es que las chicas han empezado a hablar sobre cómo @longshoots_y cómo, en teoría, se presentaba como un fotógrafo al que patrocinaban algunas marcas como Kappa, aunque fuera mentira, porque esta marca explicó ayer que solamente había tenido una relación profesional con él trabajando de modelo", relata la mallorquina. Como demuestran sus historias de Instagram, que ya han visto más de 300.000 personas, lo que más denuncian las chicas son los, así como comentarios como "a esta le hago una sesión y me la follo" o "a ese culo hay que explotarlo"; insinuaciones como "¿nunca has estado con un black boy? ¿no te gustaría?", pasando por insultos cuando alguien le denegaba una sesión de fotos.Con casos como el de Margalida Maria, la red demuestra su poder. De tener 3.000 seguidores en su cuenta actual de Instagram (antes tenía otra con 30.000, pero se la cerraron) en dos días ha alcanzado los 84.000.Laura Escanes, con un un millón, o Miranda Makaroff, con más de 200.000; actrices como la ganadora de un goya en el año 2017, Anna Castillo, con más de 200.000; ilustradoras como Moderna de Pueblo, con más de 700.000 seguidores, así como muchas personas más, han mostrado suy todas las chicas que se han atrevido a contar su experiencia, sumándose así a la denuncia contra los abusos.Para Margalida Maria, tanto el apoyo como el hecho de denunciar estas actitudes a través de la red es importante "porque, como se ha visto con ella justicia en España no está de nuestro lado. Así que nos tomaremos la justicia por nuestra mano. No callaremos más, no habrá más silencios".A la vez, señala que todo este ruido sirve para que muchas chicas se atrevan a contar experiencias similares que hayan vivido: "Hay muchas chicas que no se atreven a contarlo por miedo o por vergüenza. Tienen que saber que no están solas, que juntas somos más fuertes".Con el caso del fotógrafo, ella ha sido quien ha tirado "la primera piedra, algo que no es nada fácil". Sin embargo, Margalida Maria, que asegura no poder callarse nunca ante ninguna injusticia, tiene claro que el feminismo es su lucha. "@longshoots_ ha sido el primero en recibir esta piedra, pero que quede claro que vamos contra todos los abusadores. Al menos lo que yo espero es que esto no acabe aquí. Ya está bien. Ya basta".La viralidad de este hecho se enmarca en un momento en el queanima a las muchas mujeres a alzar su voz para denunciar las actitudes machistas más cotidianas, con la intención de demostrar que se trata de algo sistémico y no aislado. Muchas lo hacen a través de otra red social, Twitter, con el hashtag #cuéntalo. Otro movimiento de referencia es el #MeToo, que surgió para denunciar la agresión sexual y el acoso sexual, a raíz de las acusaciones de abuso sexual contra el productor de cine estadounidense Harvey Weinstein.y "agradecida" por los mensajes de apoyo. Asegura que seguirá denunciando estos casos siempre y cuando pueda demostrarlos.De momento, la mallorquina prepara en Nueva York un proyecto artístico sobre redes sociales, feminismo y denuncia. En su línea: rompiendo moldes para que no haya más silencios.