Sexo a plena luz del día junto a un campo de fútbol infantil

Los usuarios del campo de fútbol Ángel Rey de La Providencia denuncian una situación que cada vez se vuelve más habitual: la presencia de parejas que aprovechan los aledaños de la instalación deportiva para llevar a cabo encuentros de índole sexual. Una situación que se torna más problemática todavía teniendo en cuenta que algunos de los niños que disputan sus encuentros en el terreno de juego no superan los 10 años.

"Es un espectáculo grotesco, lamentable", enfatiza Isidoro Álvarez, presidente del club de fútbol San Lorenzo, a quien pertenece el terreno de juego -aunque actualmente esté explotado por el Atlántico, debido el cese de la actividad deportiva del San Lorenzo-. "Se ve de todo, todo lo que se pueda imaginar", explicita Álvarez, "no se cortan con nada, hacen de todo y a plena luz del día, mientras los chavales juegan en el campo, acompañados por sus padres en la banda".

Para el presidente del club, "esto siempre existió, pero de unos años a esta parte está yendo cada vez a más, es como una epidemia, sobre todo en verano". Álvarez explica cómo "tienen como unas cuevas construidas en los arbustos donde mantienen relaciones sexuales. Otros lo hacen en los coches y otros ahí de pie, sin importarles nada. Hay mucho trasiego, no es nada agradable". Y ejemplifica: "Si cae un balón por aquella zona, no bajas a por él".



Limpiar la zona con una desbrozadora

Por ello, desde el club claman para que las administraciones competentes tomen cartas en el asunto. "Esto cada día va a más y nadie pone remedio. No podemos seguir así", arguye. Para Álvarez, "la solución consiste en limpiar esa zona, desbrozarla, para que no puedan ir ahí a mantener sus encuentros sexuales", pero el problema radica en que "el Ayuntamiento dice que esa zona pertenece a Costas y al final nadie hace nada. Yo no voy a meter una máquina ahí para desbrozar y que luego me caiga a mí un paquete", concluye.

Un guante que recogió el grupo municipal del Partido Popular. El concejal Manuel del Castillo presentará un ruego en la próxima Comisión de Deportes solicitando que el Ayuntamiento "tome medidas urgentes y adecente las zonas colindantes al campo, con el objetivo de que no resulte un lugar atractivo para el mantenimiento de relaciones sexuales en público".



"Es una indecencia"

"Es algo constante", resume Del Castillo, "desde la banda se ve todo. Es una indecencia". Del Castillo explica que "existe una franja de terreno llena de maleza entre la senda marítima y el campo de fútbol de San Lorenzo que es usada para estas prácticas y que, dada la diferencia de alturas que hay entre ambos espacios, permite que desde el campo se vea perfectamente lo que allí acontece".

El edil subraya que ha recibido quejas de padres de jugadores que acuden a competir a esta instalación, "porque los menores son testigos casi a diario de encuentros sexuales entre adultos".

A juicio del popular, esto podría solucionarse "desbrozando la zona para convertirla en un lugar más accesible y a la vista de todos, evitando así este tipo de comportamientos poco cívicos".

El presidente de la Asociación de Vecinos de La Providencia, Manuel Louzao, se suma a esta petición asumiendo que "hay tres o cuatro puntos donde ocurren estas cosas. Eso es más viejo que La Providencia. Nos preocupa, pero no queremos crear alarma".