Dotze milions de pedalades de Cepaim pels refugiats

Dotze milions de pedalades arribaren a la ciutat de València el dia 13 de setembre, en el marc d´una travessia amb bici que iniciaren tres persones de la Fundació Cepaim l´1 de setembre.

Javier Pérez, de Huelva, Juan Antonio Martínez, de Murcia i Miram Martín, de Ciudad Real, són els cooperants de la fundació que van posar en marxa les rodes de les seues bicicletes per sensibilitzar gran part de la península.

El nom de les pedalades es va adoptar com un símbol per a recolzar a cada una de les persones i famílies que s´han vist obligades a abandonar el seu país d´origen. Aquesta, per tant, és una acció interterritorial, emmarcada en l´Àrea d´Acollida i Protecció Internacional de la Fundació

El ciclista assegura que van tindre una gran acollida en València, on 70 ciclistes més es van unir a la ruta que ferem des de la Plaça de l´Ajuntament fins al barri de Sant Marcel·lí.

La travessia arriba a sumar 30 etapes, amb aproximadament 2.000 quilòmetres. La travessia connecta els distints centres de Cepaim, organitzant-se activitats de sensibilització social en cada ciutat de pas. Les tres persones ciclistes s´acompanyen del suport logístic d´un vehicle que porta els materials de sensibilització a cada destí d´etapa.

El repte, que va començar a Portugal, ha durado ja 10 mesos. «En un principi pareixia fàcil, però va acabar sent molt dur. No obstant això, açò no és més que una minúcia en comparació ambel sofriment d´un xiquet o una xiqueta amb els peus descalços. Per això, quan tenia un pensament negatiu, els recordava i no deixava de pedalejar», assegurava Javier.

L´equip vol arribar fins a França, al lloc on es troba la tomba de Antonio Machado, qui abans va ser refugiat.

«Fa 80 anys nosaltres també vam ser refugiats, ara són uns altres amb un tó diferent a la pell. Qui sap si dins de 20 anys tindrem que eixir d´Espanya? Tots mereixem un tracte just quan fugim del nostre país pel motiu que siga», reflexionaba el ciclista.