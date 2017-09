El sopar que recolza la formació de xiquets hindús amb diversitat funcional

El passat divendres, 15 de setembre, Manos Unidas València va celebrar la quinta edició del tradicional sopar de fam junt amb la Fundació ONCE. L´acte va tindre lloc en la la sala d´actes de la Seu de l´ONCE a les 20 hores.

Aquest sopar es va tractar d´un acte simbòlic de solidaritat amb aquells que passen fam tots els dies. Aquest, va ser un menjar a base de pa amb oli i sal a més d´una peça de fruita. Amb este sopar també es recapten fons per a finançar projectes de Manos Unidas per a lluitar contra les causes i les conseqüències de la fam en el món.

Esta campanya, anomenada «El món no necessita més menjar. Necessita més gent comprometida», Manos Unidas de València impulsa 19 projectes de desenrotllament en països com a Índia, Líban o Haití, entre altres.

Enguany, el projecte que es vol recoltzar tracta de dotar d´independència a xiquets en situació de vulnerabilitat en el nord de Karnataka, a l´Índia. En esta regió la majoria de la població no té terra i depén del salari diari per a subsistir. Per aquesta raó, les famílies sense recursos que viuen en estos poblats no poden enviar als xiquets amb diversitat funcional a una escola adaptada a les seues necessitats.

Per això, estes famílies han sol·licitat a la Institució Capuchin Krishik Seva Kendra la creació d´una escola especial en què els alumnes puguen aprendre les normes bàsiques de neteja, higiene, salut, i un ofici amb què puguen guanyar-se la vida.

L´ONG finançarà la construcció de tres aules i una oficina en un edifici ja existent. A més a més, el projecte oferirà tractament sanitari adequat així com formació per a obtindre el certificat de secundària i cursets de costura i confecció.

El projecte també inclou formació al professorat i al personal, així com activitats de rehabilitació, visites al psiquiatre, al psicòleg i al fisioterapeuta, a més de reunions amb els pares perquè coneguen l´evolució dels seus fills.

Amb esta iniciativa 22 xiquetes i 18 xiquets amb discapacitat intel·lectual rebran formació adaptada a les seues necessitats amb l´objectiu de poder accedir a un treball i poder integrar-se en el seu entorn.

Els sacerdots caputxins contribuiran al projecte finançant el 36 per cent. A més, també ajudaran amb part dels gastos de personal, funcionament i equips. L´import total del projecte és de 53.460 euros.

La iniciativa d´organitzar aquest sopar de fam amb l´ONCE va sorgir fa cinc anys a través d´una voluntària de Manos Unidas que pertany a esta fundació. La idea va ser molt ben rebuda i des de llavors participen en el sopar al voltant de 150 persones que col·laboren d´esta manera en el finançament d´un projecte de desenrotllament. A més, aquells que no volien participar del sopar però sí col·laborar amb la donació de 5 euros, podíen adquirir un lloc a la fila zero.