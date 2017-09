Curts que creen consciència

El concurs «Curtmetratges per a Transformar el Món» convocat per l´ONGD Assemblea de Cooperació per la Pau (ACPP) va conseguir el seu objectiu: ser un projecte per promoure la solidaritat internacional a través de la creativitat i el compromís social, com una ferramenta per a pal·liar les desigualtats.

Així ho va demostrar en la celebració del passat divendres 22 de setembre, on van otorgar els premis del concurs. Quasi quaranta persones van presentar el seu curt per obtindre un premi que no era material, sinó que es tractava d´un viatje a Palestina a l´octubre per conèixer de primera mà la situació del país.

Arbres que bateguen

Ana Gómez va ser la guanyadora del Premi del Públic. El seu curt, «Tree of love», va ser rodat a un camp de refugiats a Lesbos, Grècia, on la guanyadora va residir durant un mes amb l´ONG Lighthouse Relief.

«En els últims anys no he deixat de veure el tractament dels mitjans de comunicació sobre el tema dels refugiats. Aquestos solen reproduir els rols que occident té dels refugiats: persones pobres, inferiors a nosaltres, on la dona plora i l'home demana la llibertat. Només volia captar les imatges que transmeteren la tendresa i dolçor que jo vaig sentir quan vaig conviure amb ells», declara.La guanyadora del premi parlava del campament com un espai de concordia on, pese a les penúries que havien passat les persones que es trobaven allí, havien aconseguit crear el seu propi lloc de convivència.

El campament estava repartit en espais d´homes, dones, xiquets i xiquetes. Pero n´hi havia un arbre en el centre del refugi que era el seu nucli i el seu cor. Decorat amb plàstics que tallava la gent d´allí i amb una agrunsadora de fusta penjant de les cordes que rodejaven el cos de l'arbre, Ana no va aconseguir endevinar un millor títol per al seu curt.

Coratje peruà

El curt guanyador del Premi del Jurat, «Mujeres Coraje», va ser dirigit per Alba Pascual. Aquest curt parla de la història de Bertha i Norma, dos dones migrants de l'interior del Perú que van arribar a Lima fa molts anys. Aquestes dones són líders de la seua comunitat. A través de l'organització, de marxes i de faenes comunals han aconseguit recursos bàsics com electricitat, aigua o l´escola en uns barris on no n´hi havia res. Es tracta de dos exemples de la lluita que duen a terme milions de peruanes en una societat que poc reconeix el treball de les dones.

El nom d´Haití

«Qui viu la realitat diària del poble haitià és la dona. Són les que treballen i les que acompanyen als xiquets als colegis», sosté Mar Domínguez. Aquesta es la raó del nom del seu curt guanyador al Premi a la Promoció de la Igualtat de Gènere «Haití es nombre de mujer». Protagonitzada per dues xiques, l´espectador pot veure la seua evolució durant cinc anys.

«Nosaltres portem des de 2011 anant a Haití per gravar amb aquestos xiquets que, en 2011, ens monstraven amb orgull el seu col·legi. Ara, reconeixen que els han prés el pèl», lamenta Domínguez.

Aquest curt, gravat en 5 anys consecutius, mostra l´evolució de la realitat que preocupa als xiquets haitians en converses de la perruqueria que Caturfia, una de les seues protagonistes, va aconseguir amb el seu esforç, en un món on la majoria dels xiquets i xiquetes tenen que vore com el seu futur s´escapa de les seues mans.