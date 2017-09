L'ONCE premia a Terrabona per la seua tasca per l'ocupabilitat de les persones amb discapacitat

Els Premis Solidaris de l´ONCE-Comunitat Valenciana han guardonat a Terrabona Cooperativa en la categoria «Premi a la Empresa», per la seua contribució «a l´ocupabilitat de les persones amb discapacitat mitjançant el cooperativisme, afavorint així el desenvolupament de l´Economia Social».

La vicepresidenta i consellera d´Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, va ser l´encarregada de donar el premi a María José Primo Aguado, sòcia fundadora de la cooperativa, i a Jordi Vila, soci treballador, que van mostrar el seu agraïment a la Fundación ONCE, així com a les entitats que els han recolzat en aquest recorregut en l´àmbit social, com la Federació Valenciana de Cooperatives de Treball Associat (Fevecta) i la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana. Tanmateix, van voler destacar especialment i dedicar el seu premi a «totes les pesones que estan al nostre costat, des dels nostres inicis, principalment les nostres famílies i els nostres amics».

Terrabona és una cooperativa de treball associat dedicada a l´elaboració de fruites i verdures, també ecològiques, que va ser fundada per a aconseguir la integració laboral de persones amb discapacitat.