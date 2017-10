El Comerç Just facturà 40 milions d'euros a Espanya durant 2016

L'alimentació es consolida com a motor del Comerç Just a Espanya, al acaparar el 93 % de les vendes globals, és a dir, més de 37 milions sobre una facturació de 40,05 milions d'euros, que suposen un augment del 15 % respecte a l'any 2015. Així l'ha reflexat l'informe «El comerç just a Espanya 2016. Convergència amb l'agenda 2030», que la Coordinadora Estatal de Comerç Just (CECJ) va presentar a Madrid.

El sucre, els dolços i el cacau, amb el 40 % de les vendes globals de Comerç Just, és el grup de productes que més ha crescut sobre 2015 i el principal responsable del creixement global del sector. Encara això, és el cafè el que lidera les vendes de Comerç Just a Espanya (43 %); el te suposa el 2,7 % i altres aliments (una àmplia gama com espècies, refrescos, salses, sals, «superaliments» com la quinoa, pasta o arròs), un 7,2 %.

Cafè, dolços i cacau absorbeixen el 83 % de la facturació de tot el sector, segons les dades que ha aportat la presidenta de la CECJ, Mercedes García de Vinuesa. Als productes d'alimentació els segueixen a gran distància l'artesana (4,8 %) –sobretot complements i productes textils– i articles d'higiene i cosmètica (2 %).