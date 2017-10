Milers de veus contra el racisme

Els actes discriminatoris i racistes s'han multiplicat en els últims anys i més de 4.000 casos s'han registrat en 2016. No obstant aixó, Arturo Borra, técnic d'assistència a víctimes de discriminació en Accem, assegura que el 80 % de les persones que patixen la violència de la discriminació no denuncien.

El perfil d'aquells que patixen la discrimació solen ser persones amb una identitat racial i ètnica diferent a la que té la majoria. És, per tant, una discriminació que ataca a minories que, ja de per sí, porten el risc d'exclusió com a bandera. No obstant aixó, les persones en situació de carrer també son un clar objectiu dels actes de discriminació.

Segons Borra, son diverses les raons que porten a que estes accions «injustificables» se multipliquen cada vegada més. Molta ciutatania, ambs el pas de la crisi, va configurar a l'inmigrant com una amenaça que podia deixar-li sense el seu lloc de treball. Tampoc l'augment de discursos polítics «clarament» xenòfobs ajuda, assegura Borra.

Per tot aixó, una red d'organitzacions formada per entitats com el Moviment contra la Intolerància, Fundació Secretariat Gità, Cepaim, Accem, MPDL, CEAR PV y València Acull, es van organitzar en l'acte «Veus contra el racisme» en la plaça del multicultural barri de Patraix. En l'acte, la red d'ONG volía dar a conèixer la realitat i, per combatre-la, porten endavant un Servei de Assistència i Orientació a Víctimes de Discriminació (SAOVDRE). Aquest és un servei estatal i gratuït de assistència a posibles víctimes de discriminació racial o ètnica, prestat pel Consell per a la Eliminació de la Discriminació Racial o Ètnica, òrgan adscrit al Institut de la Dona i per la Igualtat de Oportunitats.

Este servei oferix, per tant, suport i assessorament a les persones que siguen o hajan sigut discriminades pel seu origen racial o ètnic a qualsevol àmbit, com son l'educatiu, el sanitari o el laboral.

«La lluita contra el racisme en la nostra societat ha de ser global i, per això, des de les entitats socials hem de fomentar la implicació de les Institucions i de la ciutatania», explica Ana Fornés, responsable del programa de No Discriminació de València Acull.

Així mateix, per fer més accessible l'acte i implicar a tota la ciutatania perquè siguen conscients i aliats, els responsables de la organització van voler presentar-ho des de un sentit artístic, on música, poesia i teatre es van unir per conseguir que la gent s'implique i lluite contra els milers de casos de discriminació que, cada any, es multipliquen.