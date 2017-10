Pobresa Zero prepara una nit solidària amb música per a moure consciències

La Sala Moon de València (c/ Sant Vicent, 200) serà l'escenari el pròxim dijous 5 d'octubre de la IV edició de la Nit Solidària Pobresa Zero, organitzada per la Coordinadora Valenciana d'ONGD i que comptarà amb un concert que reunirà per primera vegada el rock dels consagrats Gossos, el rap elegant i energètic d'Herba Negra i la «gossadera ballable» de Las Hijas de la Cumbia. A més, l'actriu i còmica valenciana Maria Juan serà l'encarregada de conduir la vetllada.

El concert, que es celebrarà baix el lema «No ens dona igual: mou-te contra la desigualtat òbscena», serà a benefici de Pobresa Zero, organitzada per 180 entitats socials, veïnals, culturals, universitats, sindicats i ONGD valencianes que denuncia l'existència d'una pobresa «obscena» que és possible eradicar amb coherència i voluntat política.