Cacau Morvedre trau un concurs de dibuix per a trobar la seua nova imatge

Un dibuix que reflexe els valors del Comerç Just, la comarca del Camp de Morvedre i el cacau. Això és el que ha demanat l´associació La Tenda de Tot el Món a la població escolar d´aquesta comarca dels últims cursos d´Educació Primària i 1er d´Educació Secundària.

L´objectiu del concurs és trobar la imatge del pròxim Cacau Morvedre, un producte de cacau instantani, de Comerç Just, de producció ecològica i amb identitat comarcal, que la Tenda de Tot el Món pretén convertir en una ferramenta de sensibilitzacó d´aquesta alternativa de comerç.

La creació de Cacau Morvedre forma part del projecte «Cacau Morvedre: Morvedre més just», que l´associació de Comerç Just de la comarca porta desenvolupant des de març i que està cofinanciat a la línia de subvencions en Educació per al Desenvolupament de la Direcció General de Cooperació de la Generalitat Valenciana.

El termini fixat per al lliurament dels originals finalitza el dia 31 d´octubre. Una vegada recopilats tots els dibuixos es reunirà de nou el recentment constituït Consell de Cacau Morvedre, format per representants d´entitats educatives, AMPAS, sindicats d´ensenyament, representants d´ajuntaments i mitjans de comunicació de la comarca, per a seleccionar els tres finalistes.

El tres dibuixos escollits seran sotmesos a una votació popular. Per a això, la Tenda de Tot el Món repartirà més de 20 urnes per tota la comarca i crearà una plataforma per a votar online, amb tal de que siga la ciutadania la que trie el treball guanyador que es convertirà en la imatge definitiva del cacau just comarcal. L´alumne o l´alumna que guanye la votació popular rebrà un vale per un import de 100 euros per bescanviar per productes de Comerç Just, i els altres dos finalistes, un obsequi de Comerç Just. Els premis s´entregaran el dia de la presentació pública del nou producte «Cacau Morvedre».

La Tenda de Tot el Món va nàixer de l´experiència viscuda amb el llançament de Cafè Morvedre ja fa 7 anys. La seua imatge va ser escollida per la ciutadania mitjançant una votació popular on participaren més de 1.200 persones, i ara s´ha volgut involucrar als veïns de la mateixa manera.