Moncada acollirà una jornada d'esport inclusiu per a joves el dijous

Caixa Popular, Fundación ONCE i l'Ajuntament de Moncada impulsaran una jornada d'esport inclusiu el pròxim dijous 19 d'octubre per als joves del municipi, en la qual participaran els atletes paralímpics Ricardo Ten, David Casinos, Ruth Aguilar i Álex Sánchez.

L'objectiu d'aquesta iniciativa és doble. D'una banda pretén motivar a les persones amb discapacitat i fomentar la pràctica esportiva. Per una altra, cerca trencar barreres i acostar a la discapacitat als joves. Amb la participació dels esportistes paralímpics, l'experiència pretén posar en valor l'esport inclusiu. Per a açò, es realitzaran activitats conjuntes entre els joves amb i sense discapacitat.

Les activitats programades estaran coordinades pels campions paralímpics. Es realitzaran exercicis d'habilitat amb bicicleta, coordinats per Ricardo Ten; desafiaments visuals, amb David Casinos; Voley Assegut, a càrrec d´Álex Sánchez; i relleus de valors, per Ruth Aguilar. Durant la jornada també es lliurarà material esportiu adaptat a dos entitats valencianes, que treballen en l'àmbit de la inclusió esportiva: Avant Montcada i Dtrel Cycling and Paracicling Club.

Aquesta iniciativa és fruit del conveni de col·laboració existent entre Fundación ONCE, Seguros RGA i el Grup Caixa Rural, al que pertany Caixa Popular, amb el qual es vol promoure la pràctica esportiva inclusiva i els valors com la solidaritat, l'esforç i el compromís. En aquest marc, durant la passada Vuelta Ciclista a Espanya es va dur a terme la campanya Bicicleta Solidària.