Bunyol recull material escolar per a ajudar a Cuba

La Xarxa de Solidaritat Popular (RSP) i l´Ajuntament de Bunyol han tret una campanya de solidaritat amb Cuba després del pas de l´huracà «Irma» per l´illa del Carib que ha deixat nombrosos desperfectes materials.

D´aquesta manera, la RSP i l´Ajuntament de Bunyol recullen la crida a la solidaritat internacional llançada per Cuba per a tractar

de pal·liar y restablir de la forma més ràpida possible la normalitat a les zones més afectades del país.

Esta campanya es realitza en coordinació amb l´Associació Valenciana d´Amistat amb Cuba José Martí i consistirà en la recollida de material sanitari, escolar i aliments no peribles. En concret, des de Bunyol es fa una crida per a recollir material escolar.

Els objectes seran enviats una vegada s´òmpliga un contenidor d´una mida de 40 peus que anirà des del port de València fins al de l´Havana.

Carles Xerri, regidor de Benestar Social de l´Ajuntament de Bunyol, ha informat que aquesta campanya «consistix en la recollida de material escolar exclusivament i tindrà lloc durant els mesos d´octubre i novembre».