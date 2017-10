Farmamundi ven 60.000 «ossets solidaris» per a comprar medicaments

L´ONG Farmamundi ha demanat la col·laboració ciutadana per arribar al repte de vendre «60.000 bossetes d´ossets solidaris abans de 2018», amb la fi de poder adquirir medicaments i oferir assistència sanitària i subministrament d´aigua potable i aliments a poblacions que ho necessiten.

Així ho ha manifestat l´organització en un comunicat, al que han explicat que els beneficis nets de la campanya «aniran destinats a la missió social de l´ONG, per millorar la salut dels qui més ho necessiten».

Entre les destinatàries han destacat les comunitats amb les que l´ONG treballa des de fa 25 anys, així com emergències humanitàries com la que patix la població refugiada siriana.

Farmamundi ja ha fet arribar més de 100.000 bossetes d´aquests dolços de goma aptes para celíacs que es venen per un euro a les farmàcies. Però el seu objectiu està en 160.000 bossetes. «Estem molt a prop d´aconseguir el nostre objectiu, però ara més que mai necessitem el recolzament de la ciutadania, per a que vaja a la seua farmàcia de confiança i pregunte pels ossets solidaris de Farmamundi, com ho fan per qualsevol altre producte», demanà el president de Farmamundi, Ricard Troiano, que va destacar la importància que les farmàcies demanen el producte per aplegar al consumidor final. «Volem que cada dia siguen més las farmàcies solidàries col·laboradores perquè sabem que elles, millor que ningú, comprenen la importància de garantir l´accés a la salut i als medicaments, la nostra missió».

Aquesta campanya finalitzarà el 31 de desembre.