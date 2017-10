Com conèixer la realitat a una escola d'un camp de refugiats des de València

Com si estigueren en l´assentament d´Ale Askar Camp o a Alfarah, a la vall de la Becà, a la frontera entre el Líban i Síria. Així podran vore el món els alumnes de les escoles valencianes gràcies al projecte «Jo vaig a l´escola» de l´ONG Cooperación Internacional-Levante i la Agència de Projectes de Comunicació Social Alberto Pla a través de les possibilitats de la tecnologia 3D en 360 graus. Una experiència amb la qual els xiquets de 1er i 4rt de la ESO dels centres educatius valencians que ho desitgen podran descobrir de manera més «propera» el que viuen més de 1,2 milions de refugiats a milers de kilòmetres, segons revela Alberto Pla, director del documental.

L´equip de «Jo vaig a l´escola», amb el finançament del Fons de Cooperació Internacional de la Generalitat Valenciana, va viatjar al mes de març d´aquest any a la frontera entre el Líban i Síria, on van rodar aquest documental que estarà disponible a l´àmbit escolar valencià. Allà van recollir el que viuen els xiquets a les seues escoles informals als camps de refugiats, així com les dificultats que tenen cada dia per a continuar amb el seu aprenentatge, on i com viuen i en quines condiciones ho fan.

Ara, després de montar tot el material audiovisual arreplegat, el següent pas és donar a conèixer als alumnes valencians, en certa manera, les sensacions que viuen els xiquets als països en situació de conflicte. Per a això, porten un equip amb cinc ulleres tridimensionals i cinc telèfons mòbils amb els quals els xiquets poden vore en 3D la situació que es viu a les «aules» dels camps de refugiats sense eixir del seu centre escolar.

«És la forma d´aproximar de la manera més propera possible que ens permet la tecnologia el que passa als camps de refugiats», explica Pla. Gràcies al 3D «és com si estigueres allí, vegent el que passa, ho sents més a prop que si ho veus a la pantalla», justifica el director del documental. I per què s´han utilitzat estes noves tecnologies? «Perque hui en dia és cada vegada més difícil sensibilitzar y necessitem ferramentes que motiven a l´alumnat», raona Pla.

Els responsables de la iniciativa ja han viscut una primera experiència amb els xiquets de La Devesa School, a Carlet. «Va ser molt interessant per què tots tenien il·lusió per ficar-se les ulleres, però una vegada se les havien posat, el canvi del seu semblant era radical», recorda Pla. El primer que fan els docents és preguntar als xiquets què és el que senten, no el que veuen. «Es troben amb destrucció, una gran polseguera, soletat i emocions que terminen per sensibilitzar i, a la fi, fan que els alumnes valoren les oportunitats que reben ací», afegeix.

«Si hi ha un número prudent de xavals que adquirixen aquestos valors, podem introduir un element transformador a la nostra societat», conclou Pla, que recorda la tasca pedagògica del projecte «Jo vaig a l´escola», que està disponible per a qualsevol centre escolar de la Comunitat Valencian a través de l´ONG Cooperación Internacional.