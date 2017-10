PayaSOSpital visitarà els col·legis de la Comunitat Valenciana que siguen solidaris

PayaSOSpital ha anunciat que els seus artistes visitaran les escoles de la Comunitat Valenciana que participen activament amb les AMPA o els seus docents en la captació de donatius per a la seua causa a través del Calendari Solidari: Urban Clown Life 2018.

Any darrere any PayaSOSpital edita un calendari de sobretaula amb l´objectiu de recaptar fons per a realitzar les seus visites setmanals, amb pallassos professsionals, als xiquets ingressats en hospitals de València, Alacant i Castelló. Com a agraïment a l´esforç i la solidaritat dels alumnes, famílies i professors que participen en la campanya, els artistes de PayaSOSpital visitaran el seu col·legi per realitzar una actuació per als seus alumnes.

Segons han indicat fonts de PayaSOSpital, la col·laboració mínima per què els pallassos visiten l´escola serà la distribució de 200 calendaris a canvi d´un donatiu de 3 euros cadascun.

El reportatge Urban Clown Life, realitzat per la fotògrafa Fátima Arroyo, il·lustra el calendari que està a la venda per a obtindre donatius per a la ONG. Es tracta d´una seqüència de divertides imatges dels «doctors» de PayaSOSpital en diferents moments de la seua vida quotidiana: agafant el Metro, netejant la seua roba o fent la compra...

El dilluns 6 de novembre es farà la seua presentació oficial a la sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés de la avinguda de França a les 19 hores amb un video de com es va fer el reportatge.