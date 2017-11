Fundació Novaterra debat el present i el futur de l'ocupació

La Fundació Novaterra celebrarà el proper dissabte 11 de novembre la VIII Jornada de Formació per al Compromís baix el títol «Present i futur de l´ocupació. Entre la creixent precarització i la ineludible necessitat de repensar-lo».

Per a abordar el tema comptarà amb l´experta Teresa Crespo i Julià, membre de l´àrea social de Cristianisme i Justícia i presidenta de la Federació d´Entitats Catalanes d´Acció Social (ECAS).

En paraules de Francisco Cobacho, president de la fundació, esta jornada suposa «un vertader acte polític». «En Novaterra tenim molt clar que l´acció en lo micro ha de ser acompanyada d´una intervenció en lo macro. Si no aspirem a acabar amb les injustícies de caràcter estructural, estarem corrent el gravíssim risc de, encara de no voler, estar fent una tasca de pura contenció social, fent-li el joc a un sistema radicalment injust i, per tant, contribuint a la consolidació d´un mal estructural, siguent còmplices d´un sistema injust e inhumà, que hui està condemnat a la misèria i a l´exclusió a milers de persones».