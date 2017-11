Fontilles inicia un projecte per eliminar la lepra a una comunitat de 17.000 persones al Nepal

L´associació Fontilles ha iniciat un projecte de cooperació en el Nepal amb l´objectiu de eliminar la lepra en una comunitat de quasi 17.000 persones durant els pròxims tres anys. El programa, que també pretén intervenir les discapacitats associades a aquesta malaltia i a la filariasi limfàtica (elefantiasi), es va iniciar el passat mes d´agost i es desenvoluparà fins juliol del 2020. L´entitat ha posat en marxa recentment una campanya de captació de fons amb motiu d´aquesta iniciativa, a la que es dedica la seua agenda solidària de 2018.

Els dos nuclis de població als que es desenvoluparà el projecte compten amb una població de 16.529 persones i es troben en un districte en situació de pobresa extrema i amb una taxa d´alfabetització molt baixa. Mahottari és, a més a més, coneguda com una de les zones del Nepal amb majors índexs de lepra i elefantiasi. L´objectiu principal és reduir la taxa de prevalència de la lepra de 8,4 casos per cada 10.000 habitants en Majhora Bishnupur i de 4,7 en Balba, a només 1 per la mateixa quantitat de població.