Cáritas Diocesana de València s'unix a la primera Jornada Mundial dels Pobres

Cáritas Diocesana de València s´unix a la celebració de la primera Jornada Mundial dels Pobres convocada pel Papa Francisco aquesta setmana per posar de manifest «l´aportació de les persones més pobres en la vida de les grans comunitats», va anunciar el col·lectiu catòlic en un comunicat.

El lema que va proposar el Papa per a aquestes jornades va ser: «No estimem de paraula sinó amb obres». Amb aquesta afirmació Francisco proposa, segons Cáritas, dos objetius per a la convocatoria: estimular els creients per a que reaccionen davant la cultura del descarte i el malbaratament i convidar a tots, independentment de la seua religió, per a que es disposen a compartir amb els pobres.

Segons informa Cáritas, més de 60.000 persones es varen beneficiar de les seues ajudes i activitats durant l´any 2016. A més, calcula que 241 persones es van allotjar en les 51 habilitades per l'entitat per a persones migrants i refugiades, famílies en situació de vulnerabilitat i persones sense llar; un total de 1850 persones van aconseguir una inserció laboral i 761 van assistir a un dels 35 cursos de formació engegats per les Càrites parroquials i els 50 Equips d'Ocupació en tota la diòcesi. Les Càrites parroquials van invertir un total de 87.908 d´euros en ajudes de farmàcia; i 557 adults i 797 menors van participar en els 38 projectes per a la Infància en tot el territori diocesà i més de 14 000 van participar en les seues accions de sensibilització.