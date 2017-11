La Fundació Vicente Ferrer proposa regalar un «apadrinament» per Nadal

a Fundació Vicente Ferrer (FVF) ha presentat la seua nova campanya de Nadal, #ElHiperregalo, on proposa com a regal l´apadrinament de xiquets i xiquetes de la Índia, a més d´una educació en valors per al seu desenvolupament emocional i personal.

Esta entitat solidària justifica la seua iniciativa en què «durant aquestes dates, els xiquets i xiquetes tenden a ser exposats a una gran quantitat d´estímuls en forma de regals, cosa que comporta conseqüències negatives com la falta d´estima cap a les coses que reben, el que els psicòlegs infantils comencen a denominar Síndrome del Xiquet Hiperregalat». Per això, la Fundació Vicente Ferrer ha tret aquesta idea mitjançant la qual pretén que es regalen «valors a través de l´apadrinament d´un xiquet o d´una xiqueta del sud de la Índia».

Al apadrinar, rebran «l´hiperregal», una caixa amb la que els xiquets i xiquetes podran posar-se en contacte a través de correu postal amb la persona apadrinada, de forma que «es crea un llaç emocional durader i positiu per al seu desenvolupament personal i emocional, i els ensenya que hi ha xiquets i xiquetes que no tenen tantes coses com ells. D´aquesta manera potenciem valors com la solidaritat i el compromís social», argumenten des de la fundació. «L´apadrinament ha demostrat ser una de les formes de col·laboració més eficients i una de les propostes més volgudes pels nostres col·laboradors, que saben que la seua aportació s´extén per tota la comunitat», conclouen.