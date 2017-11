Sabors per a la integració a Bolívia

En els temps en què la cuina s´ha convertit en cosa de vanguàrdia, hi ha qui li trau un profit diferent. És el cas de Silvia Fraccaroli i Yelel Cañas, dos cooperants del Fons Valencià per la Solidaritat, que estan realitzant un projecte de gastronomia sostenible a Bolívia, on ofereixen els seus coneixements en el món de la cuina als proveïdors de restaurants per tal d´afavorir la professionalització de les comunitats locals i que, a més, es potencie la seua integració.

«Nosaltres fem un treball d´acompanyament, recolzament i suport a la gastronomia i restauració local en forma de cursos de cuina i d´atenció al client, xicotets assessoraments als establiments i la realització del primer festival Gastrocultural de San Xavier –on realitzen la seua tasca–», explica Cañas. «L´objectiu és enfortir la cuina, els productes i els productors locals per a així poder oferir una alternativa turística amb la que ajudar a conèixer i mantindre la tradició i les diferents cultures, culinàries o socials, de San Xavier», afegeix. «El que volem a tots els nostres projectes és transmetre i divulgar un ús més coherent de tot el que mengem, com el mengem i quina petjada tant social com mediambiental pot deixar», assenyala Fraccaroli. Aquestos dos cooperants porten des de l´1 de setembre a terres bolivianes, on varen iniciar el que ells mateixos han definit com «un viatge d´investigació culinària, gastronòmica i social que durarà cinc mesos a través de cinc països d´Amèrica Llatina».

Pel que fa al que s´han trobat a la comunitat local, insisteixen en que la seua rebuda ha sigut «immillorable». «L´hospitalitat d´aquestes terres i dels seus habitants és una de les característiques més evidents i que més ens han impregnat durant la nostra estada», destaca Cañas. «Han cregut des de l´inici en el projecte. Les persones han valorat molt la nostra voluntat i col·laboració, i la seua forma d´agrair-ho ha sigut obrint les portes de les seues cases, de les seues famílies i dels seus cors, mostrant-nos i compartint les seues costums sense cap objecció i amb una immensa facilitat personal quan senten que tu respetes i t´adaptes a la seua cultura», confirma.

Però d´aquest projecte no només es beneficien els proveïdors locals, sino que Fraccaroli i Cañas reconeixen que també s´emporten un gran aprenentage. «Com sempre, qualsevol experiència per a nosaltres parteix d´una base d´intercanvi», admeten. «En l´àmbit de la gastronomia en fins i tot més enriquidor ja que el menjar i la cuina és un eix a través de la cultura de cada lloc amb el que aconseguim interactuar i endinsar-nos més en cada situació. Tots els dies coneixem nous prodectes, diferents usos i combinacions, receptes de cada família o lloc, beneficis d´alguns aliments...», expliquen.

I dins de tota eixa passió es va organitzar el Festival Gastrocultural Ishanka, el primer esdeveniment d´aquest tipus dedicat a la gastronomia i la seua cultura de San Xavier. Restaurants, cuiners privats, artesans i fins i tot responsables d´hotels es reuniren per donar a conèixer deliciosos plats com el «chicharrón de cocodrilo», la «sopa de maní y ají de langua», el «picante de gallina» o el «chancho en caja china».