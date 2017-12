Viatge de 25 cooperativistes a l´Índia

Una delegació de 25 persones va iniciar ahir un viatge a l´Índia amb la intenció de conèixer de primera mà la tasca que desenvolupa la Fundació Vicente Ferrer en diverses localitats del districte hindú d´Anantapur. Durant tota la setmana, l´ONG ha programat activitats i visites a llocs on la fundació ha desplegat la seua acció humanitària i d´impuls local amb escoles, colònies de viviendes, centre d´artesania per a dones amb discapacitat, horts amb energia solar i reg per goteig o l´emblemàtic hospital de Bathalapalli, entre altres.

El principal acte previst al programa, i que ha motivat el viatge, és la inauguració el dijous 7 de desembre de 24 vivendes de la colònia Mydugolam Village, coneguda a la Comunitat Valenciana com «l´aldea cooperativa d´Anantapur», resultat d´un projecte de solidaritat del cooperativisme valencià per la Confederació de Cooperatives. Este projecte es va gestar després d´un primer viatge a l´Índia fet per un grup reduït de cooperativistes que formaren part d´una delegació empresarial que visità Anantapur al 2016. La col·laboració va fructificar amb la firma de 22 convenis entre entitats cooperatives valencianes i la Fundació Vicente Ferrer, el que es convertir en l´inici d´un estret vincle entre el cooperativisme valencià i aquesta ONGD.