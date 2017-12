La Biblioteca Missionera de València envia 5.000 llibres a Colòmbia

La Biblioteca Solidària Missionera de València, promoguda per la Fundació Padre Juan Schenk, ha enviat 5.000 llibres en vaixell a Colòmbia per la formació de joves afectats per la violència i el conflicte armat que ha patit el país durant dècades.

Amb aquest enviament, format per 2.000 kilos de llibres que foren transportats al mes d´octubre, la Biblioteca Missionera col·labora amb el «Proyecto Utopia» de la Universitat La Salle de Bogotà. Aquest projecte imparteix formació especialitzada en enginyeria agronòmica a «joves de sectors rurals, d´escassos recursos i que han sigut afectats per la violència o són supervivents del conflicte», segons expliquen responsables del projecte a Colòmbia. L´objectiu és «formar líders per a la transformació política i social del país, i que siguen empresaris del camp als seus llocs d´origen», assenyalen.