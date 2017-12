Compres de Nadal responsables

La Coordinadora Estatal de Comerç Just (CECJ) ha advertit de les situacions d´explotació laboral, formes modernes d´esclavitud, explotació infantil i «greu» degradació del medi ambient que «s´amaguen darrere de molts productes». Així, amb motiu de les pròximes festes nadalenques, el moment de «major consum de tot l´any», les organitzacions han recordat la importància de conèixer qui elabora els articles que compren i, «sobretot», en quines condicions ho fan.

Amb aquesta intenció, assenyalen que, segons un informe de l´Organització Internacional del Treball presentat aquest any, 25 milions de persones, el 18 per cent menors, són sotmeses a treball forçós a fàbriques clandestines, explotacions agrícoles i altres sectors. «Les víctimes del treball forçós produeixen part dels aliments que consumim i de la roba que utilitzem», assenyala l´informe.

A més a més, l´Organització Internacional del Treball calcula que al voltant de 830 milions de persones són treballadors pobres, és a dir, el seu sou no els permet assolir necessitats bàsiques, i que 152 milions de xiquets i xiquetes són explotats laboralment, la meitat tenen entre 5 i 11 anys i el 70 per cent treballa en la agricultura.

Per això, la CECJ destaca la importància de conèixer l´origen dels productes i recorda que hi ha alternatives econòmiques que garanteixen la protecció dels Drets Humans i del medi ambient. Concretament, subratlla que el Comerç Just es basa en criteris com assegurar unes condiciones de treball dignes i segures; el pagament d´un salari adequat, el mateix per als homes i per a les dones per les mateixes tasques; la no explotació laboral infantil; i la producció a través de procediments respetuosos amb l´entorn natural.

En Espanya, segons asseguren les organitzacions, el consum de Comerç Just en 2016 va arribar als 40 milions d´euros, un 15 per cent més que l´any anterior. Malgrat això, lamenten que «encara l´augment», Espanya, amb una mesura de despesa en Comerç Just de 80 cèntims per persona en l´últim any, «continua a la cua» en relació a altres països europeus, on el consum mitjà és de 13,7 euros.