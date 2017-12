La Coordinadora Valenciana d´ONGD prepara la Fira de Comerç Just

La Coordinadora Valenciana d´ONGD organitzarà una nova edició de la Fira de Nadal de Comerç Just el pròxim dissabte 16 de desembre al Passeig de Russafa, a València. L´esdeveniment constarà d´una decena de punts de degustació i venda de productes de Comerç Just, informació i animació de carrer d´11 a 19 hores. Hi participaran les ONGD Cáritas, Ecosol, Petjades, Proyde, La Tenda de Tot el Món, Oxfam Intermón i Solidaridad Internacional-PV.