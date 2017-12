«A l´Equador la violència masclista és assumida fins i tot per les mateixes dones»

«A Sudamèrica el masclisme és més fort». Són les paraules de Hilda Herrera, regidora a la ciutat d´Ibarra, a l´Equador, i que va presidir de 2010 a 2012 l´Associació de Dones Municipalistes nacional. Ella ha viscut de primera mà les dificultats a la vida política –i també a la quotidiana– que té una dona al Sud només per ser dona. Per això mateix, ara treballa, amb la col·laboració del Fons Valencià per la Solidaritat, per «aconseguir més autonomia per a les dones i que s´empoderen dels seus drets».

Precisament, amb l´ajuda del Fons, va iniciar un projecte pel que es desenvoluparen 16 escoles per tot l´Equador. «Vam descentralitzar l´assemblea cap a les províncies, on la violència cap a la dona és encara major», explica Herrera. «A l´Equador aquesta violència està naturalitzada i assumida fins i tot per les mateixes dones. I a la política es dona tant a la dreta com a l´esquerra. Si la dona és un poquet més rebel, arriva a haver amenaçes», denuncia.

En aquest context, l´Associació de Dones Municipalistes va organitzar una sèrie de cursos pels que van passar 450 dones a través de l´interculturalitat i la lluita contra la violència. En molts casos, van aconseguir que regidores i alcaldesses foren reelegides en un entorn més difícil encara per a elles. «Són dones que venen d´una cultura diferent a la vida política i encara són més violentades per això. És molt fàcil donar-se per vençut en aquesta situació, però amb el nostre recolzament aconseguirem que es manteniren», assenyala.

Herrera, que es defineix com «una dona de lluita al carrer contra la repressió, no una dona d´oficina», va deixar l´associació municipalista i ara és regidora a Ibarra, una ciutat d´uns 150.000 habitants, on ha iniciat un altre projecte d´una Escola Permanent de Drets Humans amb l´ajuda del Fons Valencià per la Solidaritat. «L´objectiu és empoderar els adolescents i els joves per a enfortir les seues capacitats i lluitar contra diferents formes de discriminació, com pot ser l´acosament escolar, el racisme o també el masclisme». «Hi ha una generació de joves que no sap com fer front al poder. Volem un sentit crític i empoderar-los per a lluitar contra les desigualtats socials, com per eixemple, el masclisme», conclou.