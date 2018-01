Càritas Diocesana de València obri un alberg temporal per a persones sense llar

Càritas Diocesana de València ha obert, de forma temporal, una planta de l'antic Albergue de la Paz per a acollir a un total de 23 persones que no tenen accés per qualsevol motiu, a la xarxa d'albergs actual de la ciutat i que es troben en alt grau d'exclusió social. Estes persones tindran accés a serveis bàsics d'allotjament i menjar així com a cobrir altres necessitats d'higiene i descans. Personal tècnic i un grup de persones voluntàries, realitzaran, a més, tasques d'acompanyament en el carrer.

?Càritas ja va comptar amb un dispositiu d'emergència similar l'any passat per a realitzar l'acolliment a persones en situació de carrer. De fet, el centre s'engega per a atendre a una població «flotant» que no compleix els requisits per a accedir als recursos assistencials existents per a pernoctar en la ciutat de València i que, segons algunes fonts, supera el mig centenar de persones solament en la capital.

?Este centre s'uneix a l'experiència de més de 30 anys que Càritas Diocesana de València atresora en el treball amb persones sense llar en el Centre Mambré i més de 20 amb el projecte d'acompanyament en el carrer Simón.

?Mambré es va crear en 1987 per a desenvolupar accions de promoció i recuperació personal, que complementara els recursos existents en eixa època, que donaven cobertura a necessitats bàsiques, (alberg, menjar, etc.).

Inicis a Torrefiel

D'esta manera, i en coordinació amb els recursos tant municipals com d'altres entitats socials, es va posar en funcionament un centre prelaboral en el barri de Torrefiel de València que segueix existint en l'actualitat.

?Així mateix, Càritas té un habitatge específicament destinat al treball amb persones que han deixat la seua anterior situació de carrer.

?En l'últim any va acompanyar a 126 persones en estos tres projectes. De la mateixa manera, en la diòcesi, Càritas Interparroquial de Gandia dirigeix un Centre d'Atenció Integral pel qual en 2016 van passar més de 300 persones en situació de sense llar.