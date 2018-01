Deu programes es beneficien de les ajudes de «Projectes Interassociatius»

La Fundació Horta Sud, Caixa Popular i el Grupo Ugarte recolzen el treball de les associacions de la comarca amb una dotació de 20.000 euros mitjançant les convocatòries anuals del programa «Projectes Interassociatius». Amb estes ajudes, que durant 23 anys han lliurat 208.671 euros repartits entre 139 projectes interasociatius i més de 763 entitats subvencionades, les tres organitzacions mobilitzen recursos per respondre a les necessitats des de la mateixa societat civil, enfortint el treball en xarxa, incrementant la participació i construint ciutadania.??

?El jurat del programa «Projectes Interassociatius» ha resolt ja la convocatòria de 2018, a la qual s'han presentat 31 projectes en els quals participen més de 150 associacions. D'estos, s'ha aprovat 10 projectes, en els quals participen 55 associacions. Les ajudes es reparteixen és tres imports: 3.000, 2.000, 1.500 i 1.000 euros.

?«Salud bucodental per a les xiquetes i xiquets saharauis» és un dels programes que rebran 3.000 euros. El van presentar Ajuda als pobles, Talha Xirivella i SOS Odontologia social. Altres projectes que rebran la mateixa quantitat són «Bicicletes Inclusives» –presentat per Col·lectiu Soterranya, Falla Cronista Vicent Beguer i Esteve, ADISTO i ARTIC– i «Aprendiendo a caminar contigu, ¡Stop sonríe!», que reforça l'autoestima i l'autoconcepte de les persones i que va ser presentat per l'Associació Corazones Abiertos i Associació Esperanza de Vida.

Tres projectes amb 2.000 euros

Respecte als programes amb una ajuda de 2.000 euros es reparteixen entre «Vestint Il·lusions» presentant per ARTIC i Taller Madre Mazzarello-Amparito Baviera; «Vivir con un ángel- Síndrome de Angelman» que vol donar a conèixer la malaltia; i «Conectad@s», una plataforma intergeneracional per a la participació social i la inclusió.

?«Veus de menuts» i «Fem escoltisme, fem comarca» són els dos programes amb una dotació de 1.500 euros, mentre que «Millorant l'oci educatiu a l'Horta Nord» per a millorar l'activitat dels Agrupaments Escoltes de la comarca; i «Açò sí són jocs de xiquetes/es», un projecte de prevenció, visibilització i informació de l'abús sexual infantil i promocionar l'handbol femení rebran l'import de 1.000 euros