Quart de Poblet destina 40.600 euros a projectes de cooperació i solidaritat

La Regidoria de Pau i Solidaritat de l'Ajuntament de Quart de Poblet que dirigeix Lucía Fernández, a proposta del Consell Municipal de Pau i Solidaritat, ha aprovat dues subvencions en matèria de cooperació i desenvolupament. La primera d'elles està dirigida al projecte Guapi 2017 de Càrites Interparroquial de Quart de Poblet per a la cooperació internacional i l'enfortiment d'activitats agrícoles, de ramaderia i de transformació en els nuclis rurals de Guapi (Colòmbia).

?La segona subvenció és per al projecte desenvolupat per l'Assemblea de Cooperació per la Pau que contribueix a la garantia del dret de les dones a una vida lliure de violència per raons de gènere a El Salvador, i que sensibilitza als i les veïnes de Quart en matèria de cooperació internacional al desenvolupament i gènere. Ambdues ajudes tenen un valor de 20.300 euros.

?A més, la regidoria també ha aprovat una subvenció extraordinària de 9.700 euros per al projecte d'ajuda humanitària de Creu Roja: «Resposta de Creu Roja Espanyola a la crisi migratòria a Grècia (centres d'acolliment)». L'Ajuntament de Quart de Poblet és del pocs de la Comunitat Valenciana que segueix destinant el 0,7 del seu pressupost a cooperació internacional i desenvolupament.