Upapsa serà premiada per un projecte de busseig adaptat

Un projecte impulsat per 40 alumnes de la Universitat d'Alacant i la Unió Provincial d'Associacions de Persones amb Discapacitat Intel·lectual d'Alacant (Upapsa) ha sigut escollit com a candidat per a un dels sis Premis al Voluntariat Universitari que promou la Fundació Mútua Madrilenya.

?El projecte «Buceo Adaptado» fomenta la inclusió de persones amb discapacitat, mitjançant un bussege amb escafandre, tant en piscina com en mar obert, una activitat que afavoreix el seu desenvolupament psicomotor i psicosocial. La iniciativa va arrancar fa quatre anys. Quasi mig centenar de persones amb algun tipus de discapacitat funcional ha gaudit d'esta activitat.